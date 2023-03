Quale sarà l'andamento dei vari segni zodiacali in amore, salute e lavoro stando all'Oroscopo del 27 marzo? Le indicazioni che arrivano sono più che interessanti: il Leone potrebbe ad esempio non essere particolarmente felice in amore, mentre l'Acquario avrà un chiarimento con il proprio partner.

Previsioni zodiacali del 27 marzo 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 27 marzo avrete la possibilità di mettere in gioco i vostri sentimenti con la persona amata, non siate timidi e riuscirete nel vostro intento. Nessuna grande novità sul lavoro, tutto marcia nella direzione giusta.

Toro: la vostra relazione di coppia avrà dei lenti ma inesorabili miglioramenti, state attenti a non ricadere negli errori del passato. Nel lavoro avrete la grande opportunità di raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati.

Gemelli: sarete particolarmente propositivi e vi lascerete andare come non mai con la vostra dolce metà, fatele una bella sorpresa. Sul lavoro siate più concentrati e non pensate ad altro, potrebbe danneggiare la vostra posizione.

Cancro: miglioramenti in ambito sentimentale, cercate di mantenere questa rotta e tutto si aggiusterà. Alcune polemiche lavorative potrebbero intaccare la vostra credibilità, fate il vostro e non attaccate inutilmente i colleghi.

Leone: non trascorrerete una giornata particolarmente felice in amore, sembra che gli astri si siano accordati per farvi innervosire, attendete momenti migliori.

Sul lavoro siate più oculati e non accettate tutto senza prima controllare a fondo.

Vergine: cercate di non essere troppo rigidi, la vostra posizione sull'amore potrebbe limitare molto la vita privata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di prendere un po' di tempo per voi stessi, vi farà senz'altro bene.

Le predizioni astrologiche del 27 marzo 2023: la seconda sestina

Bilancia: siete molto soddisfatti del rapporto con la vostra dolce metà, in questo momento non potreste sperare in qualcosa di meglio. Avrete qualche dubbio nel proseguire con la vostra attività lavorativa, scegliete la cosa più vantaggiosa per voi.

Scorpione: in amore potreste farvi prendere dal nervosismo, siate meno istintivi anche se non sarà semplice vista la vostra natura.

Qualche sorpresa positiva potrebbe animare la giornata dal punto di vista lavorativo.

Sagittario: sarete entusiasti di cominciare una nuova relazione amorosa, attenti però a non commettere gli errori del passato. Sul lavoro potreste sentivi poco stimolati da quello che state facendo, attenzione però a non cambiare in peggio.

Capricorno: siate più sinceri con la persona amata, se i vostri sentimenti sono cambiati è bene che lo sappia. Giornata negativa dal punto di vista lavorativo, ci potrebbero essere delle persone che vi remano contro.

Acquario: sarà necessario avere un chiarimento con il vostro partner, tranquilli perché il riscontro sarà positivo. Sul lavoro sarete disponibili a fare qualsiasi cosa pur di rendervi utili e lasciare il segno.

Pesci: in amore sarete costretti a fare delle cose che poco vi piacciono per portare avanti un rapporto che sembra logoro. Non siate troppo superficiali nel lavoro, il vostro capo potrebbe lamentarsi e riprendervi pesantemente.