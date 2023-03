L'Oroscopo della giornata di venerdì 24 marzo vedrà i nativi Toro affettuosi e innamorati grazie alla Luna e Venere nel segno, mentre Scorpione sentirà il bisogno di attenzioni. Leone sarà alla ricerca di obiettivi difficili da raggiungere, mentre Bilancia potrebbe rimandare alcune mansioni particolarmente complesse. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 24 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 24 marzo 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana stabile dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Vi sentirete in piena sintonia con il partner, ma il romanticismo più puro potrebbe essere difficile da raggiungere. Nel lavoro vi darete da fare per gestire i vostri progetti grazie a Mercurio, Giove e Marte. Con un po’ di fortuna, potrete mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale grandiosa in questa giornata di venerdì. Con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo, non potrete chiedere di meglio per la vostra storia d'amore, ma anche voi single potreste vivere momenti unici insieme alla vostra fiamma, o fare interessanti incontri. In ambito lavorativo alcune buone idee potrebbero mettervi sulla giusta strada verso il successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo incoraggiante in ambito lavorativo per voi nativi del segno.

Questo cielo vi sorride, di conseguenza ve la caverete abbastanza bene con le vostre mansioni quotidiane, con risultati sopra le aspettative. In amore potrete vivere il vostro rapporto con il partner in modo più spensierato, ma attenzione a non trascurare troppo il benessere della vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro si rivelerà ostico nel prossimo periodo, complice pianeti contrari come Mercurio e Giove.

Avrete sicuramente le forze per reagire, ciò nonostante dovrete prendere i vostri progetti con più serietà. Sul fronte amoroso invece potrete contare su una storia d'amore affiatata grazie a Venere e all'astro argenteo. I single potrebbero approfondire un nuovo legame con estremo entusiasmo. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale difficile in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Il vostro rapporto con il partner non sarà scorrevole, e alcuni problemi di coppia potrebbero essere motivo di discussioni e dissapori. Sul fronte professionale sarete alla ricerca di obiettivi ambiziosi, che si riveleranno presto difficili da raggiungere. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un rapporto rigoglioso quello tra voi e la vostra anima gemella in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere vi accompagneranno verso un rapporto davvero soddisfacente. Anche per voi cuori solitari sarà più semplice condividere le vostre emozioni. In ambito lavorativo potrebbero esserci alcune difficoltà, ma vi sentirete abbastanza preparati da riuscire a risolverle. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale solamente discreta in questa giornata di venerdì.

Questo cielo non sarà così sorridente nei vostri confronti, per questo motivo, non potrete avere grandi aspettative per la vostra relazione di coppia. Difficoltà anche in ambito lavorativo a causa di stelle sfavorevoli come Mercurio e Giove. Marte vi darà abbastanza energie, ciò nonostante dovrete comunque essere vigili e abili. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo cielo non sarà sicuramente d'aiuto secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere in cattivo aspetto. Potreste sentire infatti la necessità di ricevere maggior attenzione dalle persone che amate, ma potreste farlo nel modo sbagliato. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se ultimamente energie e voglia di fare sono in calo. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale eccellente sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Con stelle come Giove e Mercurio al vostro servizio, potrete mettere insieme progetti di ottima qualità, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore ci sarà una discreta stabilità e tranquillità tra voi e il partner, utile per vivere bene il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questa giornata di venerdì. Con la Luna e Venere favorevoli, vi avvierete verso un weekend pieno di emozioni. Anche voi cuori solitari potrete aspirare a qualcosa in più per la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo invece dovrete prendere certe iniziative con la dovuta cautela. Voto - 7️⃣

Acquario: faticherete molto a comprendere le intenzioni del partner o della vostra fiamma in questo periodo.

Single oppure no, dovrete essere più sicuri dei vostri sentimenti, ma soprattutto comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione grazie a Marte, Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Pesci: le frecce di Cupido nel vostro arco saranno molte in questa giornata di venerdì. Potrete aspirare a una vita sentimentale stabile e soddisfacente. Se siete single le occasioni amorose non mancheranno, ma dovrete saperle cogliere. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza produttiva, ma dovrete ancora impegnarvi per riuscire a distinguervi. Voto - 8️⃣