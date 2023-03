L'oroscopo del 28 marzo è pronto a dare le proprie indicazioni sulla giornata di lunedì. In particolare lo Scorpione potrebbe avere soddisfazioni sul lavoro, mentre il Capricorno potrebbe prendere una decisione importante.

Previsioni zodiacali del 28 marzo 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 28 marzo avrete buone possibilità di condurre in porto una relazione sentimentale che state iniziando. Sul lavoro dovrete essere in grado di mostrare tutte le vostre capacità e la creatività di cui disponete.

Toro: non sarà una giornata del tutto positiva in amore, avrete tanti pensieri che vi frullano per la testa e non vi fanno stare tranquilli.

Anche il lavoro non vivrà momenti entusiasmanti, attendete pazientemente il vostro turno.

Gemelli: alcune situazioni in cui vi coinvolgerà il vostro partner vi faranno emozionare e per tanto tempo ricorderete queste belle sensazioni. Staccate un pochino per quel che riguarda il lavoro, avete bisogno di assoluto riposo.

Cancro: potrebbe essere il giorno giusto per ricucire uno strappo che si è consumato con la persona amata, sfruttate il momento. La sfera lavorativa sarà favorevole, soprattutto per i nuovi progetti.

Leone: potreste avere qualche incomprensione in amore, non preoccupatevi però perché trattasi di cose di poco conto. Sul lavoro avete visto tempi migliori, ma le cose stanno lentamente migliorando.

Vergine: il vostro rapporto sentimentale sta peggiorando a vista d'occhio, stavolta non sarà facilissimo rimetterlo in piedi. Per quel che concerne il lavoro non fatevi provocare da alcuni colleghi gelosi.

Le predizioni astrologiche del 28 marzo 2023: la seconda sestina

Bilancia: l'amore potrebbe riservarvi qualcosa di veramente eccezionale, un incontro imprevisto potrebbe segnare la vostra giornata.

Qualche problema lavorativo sta lentamente lasciandovi tranquilli, cercate di non cadere in alcuni errori del passato.

Scorpione: la giornata in amore non sarà delle migliori, statevene tranquilli e cercate di non peggiorare le cose. La vostra professione vi darà tutte le soddisfazioni che vi siete meritati.

Sagittario: sarete particolarmente felici di quello che state vivendo in campo sentimentale, azzardate un pochino di più e tutto sarà perfetto.

Sul lavoro avrete la possibilità di verificare una professione che vi sta incuriosendo molto.

Capricorno: fate attenzione a cosa vi accadrà in amore, valutate bene tutti i risvolti di una vostra possibile decisione improvvisa. In ambito lavorativo potreste avere una gratificazione importante che attendevate da tempo.

Acquario: l'amore vi farà vivere momenti davvero belli e romantici, siate orgogliosi della persona che in questo momento è al vostro fianco. Non siate superficiali sul lavoro, concentratevi maggiormente.

Pesci: la vostra relazione di coppia sarà una parte determinante e piacevole della vostra giornata, non perdete tempo e dimostrate al partner di tenere a lui. Sul lavoro non siate timidi e cercate di farvi valere al meglio delle vostre possibilità.