Plutone in Acquario è il transito che cambierà il mondo dei segni nel prossimo futuro: l'oroscopo dei primi sei mesi del 2023 vedrà dunque una forte influenza di questo pianeta che avrà il potere, grazie al transito nel segno marino, di diventare un'alchimista consentendo a tutti i nativi di trasformare in un certo senso la propria vita. Plutone è un pianeta generazione e per questo plasmerà le nuove tendenze, facendo prendere ai nativi nuove direzioni.

Il transito del pianeta in Acquario, in definitiva, sarà foriero di grandi cambiamenti per tutti i segni.

Scopiamo come.

Ariete

Caro Ariete, per te, il transito di Plutone è strettamente connesso al cambiamento della tua visione del futuro e al tuo modo di costruire relazioni. Avrai modo di rivalutare la tua stima personale, permettendoti di 'costruire' il mondo che avresti sempre voluto vivere. Il cambiamento è la struttura della vita e nel tuo caso, la tua struttura è strettamente connessa ai nuovi legami che stringerai, poiché questi condivideranno i tuoi sogni e le tue speranze per il futuro.

Toro

Per te Toro, le trasformazioni toccheranno la tua carriera e la tua vita pubblica e sociale, preparati quindi a crescere sul piano professionale facendo affidamento sulla tua mente brillante e soprattutto sulla tua immagine, immagine che Plutone, con trasformazioni mirate, provvederà a far cambiare, ad evolvere e maturare.

Gemelli

Per voi gemelli, segno social per natura, i cambiamenti arriveranno in proporzioni epiche, perché vi permetteranno di ribaltare totalmente il vostro pensiero e la visione di voi stessi, ampliando orizzonti e prospettive. Viaggi? Nuovi titoli di studio? Crisi di fede? Ogni ambito verrà interessato da importanti novità.

Cancro

Caro Cancro, per te questo transito di Plutone è strettamente connesso con la tua profondità e con la necessità di riconoscere nelle tue ombre i tuoi punti di forza. Ascolta le verità più scomode della tua vita e dopo aver visto i tuoi scheletri nell'armadio sarai in grado di liberartene e di affrontare la vita con nuove visioni, nuove prospettive e nuove opportunità da cogliere.

Vedrai, ti sentirai più leggero senza tutte queste ombre da nascondere.

Leone

Per diventare il vero re della foresta, devi sfidare il tuo nemico più grande: te stesso.

E plutone te lo farà fare attraverso gli altri, sfrutterà le tue relazioni personali e interpersonali come specchio per la tua vita, facendo emergere ciò che cerchi con forza di nascondere. Non scappare, ma affrontati e usa tutti questi riflessi per lavorare su te stesso. Niente giochi di potere, lascia che la verità emerga e che si riveli, dopo di che niente potrà fermarti dallo stringere relazioni profonde, senza segreti e senza sotterfugi.

Vergine

Calma e sangue freddo. In quanto segno di terra, le tue routine sono fondamentali ma Plutone in Acquario le stravolgerà portando una serie di cambiamenti che potrebbero rivelarsi molto positivi.

Vale la pena rischiare.

Bilancia

Prova a immaginare come sarebbe la tua vita se fossi ogni giorno ispirato da idee creative che puoi realizzare solo seguendo le tue passioni e le tue inclinazioni artistiche. Il tuo nuovo lavoro potrebbe essere la tua passione più grande. Plutone arriva per stuzzicare la tua curiosità e la tua ispirazione, nel campo delle passioni, permettendoti anche di trovare la tua anima gemella nel caso fossi in cerca.

Scorpione

Caro Scorpione, Plutone toccherà la tua vita domestica e familiare. Il concetto di casa cambierà, dalla struttura in cui vivi alla concezione del focolare. Probabilmente dovrai prenderti nuovi impegni familiari anche se le dinamiche potranno cambiare.

Per avere la forza di gestire tutti questi cambiamenti, sarà necessario scavare all'interno del tuo passato.

Sagittario

Plutone ti porta ad esplorare in profondità il tuo comparto comunicativo, imparerai così un nuovo modo di esprimerti con il prossimo. Cambieranno le tue interazioni quotidiane, potresti riscoprire in te un oratore fantastico o un insegnante che lascerà il segno. La tua natura da sognatore resterà, ma sarai più propenso a realizzare i tuoi sogni.

Capricorno

Plutone toccherà il settore delle tue finanze e delle tue risorse personali. Ora il tuo denaro viaggerà di pari passo con la tua autostima, a patto che cambi la tua visione dalla scarsità all'abbondanza. Apprezza ciò che sei e ciò che vali, fa salire la tua autostima permettendoti di apprezzare a pieno la tua vita.

Acquario

Comincia a far pace con te stesso e con il fatto che non puoi controllare tutto. Plutone entra ora nel tuo segno, lo sentirai come le campane che suonano a festa: non avrai timore di essere diverso dagli altri ma non sorprenderti se questo transito ti porterà a cambiare ancora di più facendo emergere tutta l'essenza ribelle che vive in te ed entrando in contatto con la tua fonte di energia personale, qualunque essa sia. Una nuova era si apre per te e per la tua esistenza.

Pesci

Quando si tratta di profondità caro Pesci, tu sei il segno perfetto. Plutone ti porterà ad esplorare i meandri più tumultuosi delle tue profondità e ti metterà in contatto con la tua parte più oscura. Imparerai a riconoscere la tua intuizione, ad affinare il tuo misticismo. Sarà un viaggio all'interno dei tuoi sensi. Approfitta di questo periodo per vivere più connesso con il cosmo.