Le previsioni dell'oroscopo del 13 marzo invitano i Gemelli ad essere un po' più espansivi. Gli Ariete, invece, devono fermarsi un attimo e riflettere prima di prendere decisioni frettolose.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non prendete decisioni importanti senza aver ponderato bene a tutti i pro e i contro e, soprattutto, alle conseguenze delle vostre azioni. Siate un po' più dinamici.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 13 marzo vi invitano ad essere più gentili. Ricordate che non potete sapere cosa stanno passando le persone che incontrerete, quindi, un bel sorriso è sempre un ottimo regalo.

10° Pesci: la Luna opposta potrebbe rendere il vostro umore un po' troppo ballerino. I nati sotto questo segno dovrebbero pensare bene a quello che dicono prima di dire cose di cui potrebbero pentirsi.

9° Capricorno: ci sono dei giorni in cui non avete voglia di fare nulla e altri, invece, dove adorate mettervi in gioco ed essere sempre in prima linea. Ora siete un po' fiacchi, ma presto ci sarà una ripresa.

Previsioni astrali 13 marzo posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siete audaci e propositivi e questa è una grande cosa, soprattutto sul lavoro. Di solito non vi perdete d'animo in pubblico, anche se poi in privato vi sfogate con le persone care.

7° Scorpione: se siete in una giornata un po' storta cercate di non prendervela con le persone che vi circondano.

Specie in amore non tirate troppo la corda. Nel lavoro, invece, ci sono delle buone opportunità in arrivo.

6° Bilancia: siete molto intransigenti e difficilmente riuscite a dimenticare un torto subito. Ad ogni modo, cercate di mettere da parte l'orgoglio in certe circostanze.

5° Vergine: siete timorosi, forse c'è qualcosa che vi turba.

L'oroscopo del 13 marzo vi invita ad andare alla natura del problema in modo da vedere cosa si cela più a fondo della superficie.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Gemelli: circondarvi dell'affetto e dell'amore delle persone a voi care potrebbe essere un elemento imprescindibile in questo momento. Ricordate che nessuno è forte se gioca da solo.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 marzo vi invitano ad essere scaltri. Non fate le cose solo perché "vanno fatte". Seguite di più il vostro istinto e il vostro cuore.

2° Toro: in amore siete pronti a tutto pur di ottenere i risultati che vi siete prefissati. Cercate di essere in pace con voi stessi, solo così sarete felici anche circondati dalle altre persone.

1° Leone: il sole torna a splendere raggiante nella vostra vita. Cercate di essere decisi e di non lasciare spazio alla concorrenza, specie per quanto riguarda il settore professionale.