Giovedì 16 marzo troveremo sul piano astrale la Luna e Plutone sostare sui gradi del Capricorno, mentre Giove assieme a Venere risiederanno in Ariete. Saturno, il Sole, Mercurio e Nettuno, intanto, protrarranno il moto in Pesci, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Nodo Nord e Urano, in ultimo, permarranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno benevolo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: speranzosi. Il prossimo futuro si staglierà dinanzi agli occhi dei nati Ariete mostrando, con ogni probabilità, agli stessi delle ghiotte opportunità da cogliere al volo, sia inerenti la sfera economica che professionale, la cosa ciò fungerà da iniezione di speranza per il segno di Fuoco.

2° posto Gemelli: intriganti. Semaforo acceso sul verde per i nati Gemelli che, nel corso del 16 marzo, vorranno addentrarsi nel territorio delle conquiste affettive, in quanto il loro fare parrà essere più intrigante del solito e, di conseguenza, maggiormente calamitante per le "prede" sentimentali.

3° posto Pesci: concreti. Solitamente il segno dei Pesci è incline per corredo astrologico a lasciarsi guidare dagli eventi prendendo le redini soltanto in rare occasioni: questo giovedì tale trend caratteriale nativo potrebbe segnare il passo, in quanto il segno Mobile sarà più incline alla concretezza.

I mezzani

4° posto Leone: voglia di variare. Restare confinati nel loro orticello esistenziale sarà, c'è da scommetterci, un esercizio complicato da attuare per i felini in questa giornata di fine inverno, col segno di Fuoco che amerà variare e sperimentare nuove sensazioni.

5° posto Scorpione: cura dei dettagli. Meticolosi e incuriositi da ciò che li circonda, i nati Scorpione nelle ventiquattro ore in questione sembreranno particolarmente attenti ai dettagli, specialmente la seconda decade che parrà avere una marcia in più se opera nella moda.

6° posto Vergine: pettegolezzi. Qualcuno legato alla sfera lavorativa potrebbe prendere il segno della Vergine come protagonista di un pettegolezzo creato ad hoc per metterlo in difficoltà, ma i nativi farebbero meglio a non dargli troppo peso in quanto il finto scoop si volatilizzerà in men che non si dica.

7° posto Toro: cercasi spensieratezza. L'atmosfera nel focolare domestico di casa Toro non sarà presumibilmente delle migliori, ma fortunatamente i nativi avranno il potere di riportare l'armonia tra le persone care mettendo in campo un fare più scanzonato e meno severo.

8° posto Sagittario: rebus relazionale. Al centro dei pensieri degli arcieri questo giovedì potrebbero esserci alcune incomprensioni con dei soci, capi o colleghi, col segno di Fuoco che vedrà tali attriti relazionali come dei rebus dalla difficile risoluzione.

9° posto Capricorno: rinvii. Un po' per la scarsa voglia di rimboccarsi le maniche e un po' per qualche nota stonata nel ménage amoroso, i nati Capricorno avranno ottime chance di dedicarsi soltanto alle attività improrogabili e ciò li indurrà a procrastinare tutto il resto.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: pile scariche. Il bottino energetico di casa Bilancia sarà presumibilmente scarno, così i nativi dovranno gioco forza fare di necessità virtù e convogliare le poche forze a disposizione verso gli obiettivi quotidiani che reputeranno più importanti.

11° posto Cancro: solitari. Starsene chiusi in casa potrebbe essere lo sport prediletto dai nati Cancro questo giovedì, coi nativi che sguazzeranno tra le onde della nostalgia e della poca fiducia dando vita ad una giornata dai toni grigi.

12° posto Acquario: contare su sé stessi. Tipica giornata dove le effemeridi faranno subito presente ai nati Acquario che, anziché puntare sull'aiuto altrui, farebbero meglio a contare esclusivamente su loro stessi, in particolar modo la terza decade che sarà anche a rischio di subire una batosta emotiva.