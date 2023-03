Le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 marzo invitano i Bilancia ad essere meno esigenti in amore. I Toro sono in vena di fare nuove conoscenze ed esplorare nuovi orizzonti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non siate troppo frettolosi, ma al contempo, non crogiolatevi neppure troppo sugli allori. Ogni cosa ha il suo tempo, voi dovete solo capire quale sia la vostra strada.

11° Bilancia: l'Oroscopo del 21 marzo vi invita a cogliere il buono della vita, anche nelle piccole cose. Non siate troppo esigenti, specie dal punto di vista sentimentale, altrimenti potrebbero nascere delle discussioni.

10° Capricorno: state lavorando a dei nuovi progetti che presto vi daranno delle belle soddisfazioni. In amore, forse, è giunto il tempo di aprire di nuovo il vostro cuore a qualcuno.

9° Sagittario: tendenzialmente siete simpatici e amate l'ironia. Le persone che vi circondano sono affascinate da questi vostri aspetti caratteriali, ma cercate di mettere in risalto anche altro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non ponetevi dei limiti, soprattutto in amore. Cercate di aprirvi e di essere un po' più onesti sia con voi stessi sia con gli altri. Non bisogna temporeggiare in certe situazioni.

7° Scorpione: non siete certamente tra i segni che si arrendono al primo no. Di solito, lottate fino a quando non siete riusciti ad ottenere esattamente tutto quello che volete.

Ebbene, anche adesso dovete fare così.

6° Acquario: siete testardi e caparbi. Le previsioni dell'oroscopo del 21 marzo, infatti, vi invitano a continuare a lottare per i vostri obiettivi. Non abbiate paura di esporvi poiché questo è un buon momento per i nuovi inizi.

5° Vergine: siete particolarmente carismatici, quindi, cercate di sfruttare questa cosa a vostro vantaggio.

Se volete avanzare delle richieste, per non dire pretese, vi conviene farlo adesso.

Oroscopo segni fortunati del 21 marzo

4° in classifica Pesci: nel lavoro siete un po' troppo distratti. Forse una situazione sentimentale sta occupando la maggior parte dei vostri pensieri. Cercate di trovare la giusta via di mezzo.

3° Ariete: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella ripresa.

Rimandate a questa parte della giornata gli incontri più interessanti.

2° Toro: l'oroscopo del 21 marzo vi invoglia a fare delle nuove conoscenze. Questo è un ottimo momento per quanto riguarda le opportunità, specie grazie ad una congiunzione positiva di Mercurio.

1° Leone: siete audaci e capaci. Non amate sentirvi giudicati e sotto pressione. Dal punto di vista professionale è necessario essere un po' più indipendenti e autonomi. Questo è il momento di spiccare il volo.