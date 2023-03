Le previsioni dell'oroscopo del 23 marzo invitano i Cancro a essere intraprendenti. I Sagittario, invece, devono essere un po' più risoluti se vogliono ottenere dei risultati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: siete un po' impassibili in questo periodo, come se nulla vi sfiorasse davvero. Attenti a non correre il rischio di sembrare insensibili.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 23 marzo vi invitano a essere un po' più risoluti. Spesso tendete a tergiversare anche su faccende piuttosto futili. Impegnatevi di più nei vostri progetti e nelle passioni.

10° Vergine: la giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo contrattempo. Verso la metà del pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa. Cercate di farvi trovare pronti e scattanti.

9° Bilancia: nel lavoro ci vuole tanto impegno e spesso i risultati faticano un po' per arrivare. A ogni modo tutto quello che fate dovete farlo in primis per voi stessi e poi per avere un tornaconto personale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: non siate troppo permalosi. Nella vita l'importante è saper dare il giusto peso alle cose o alle situazioni. In amore dovete essere un po' più determinati.

7° Pesci: secondo l'oroscopo del 23 marzo i nati sotto questo segno hanno bisogno di una carica in più per riuscire a emergere.

Forse l'appoggio di una persona a voi cara potrebbe rivelarsi di grande aiuto.

6° Acquario: ci vuole coraggio e determinazione per andare lontano nel lavoro. In certi casi è necessario andare avanti anche facendosi pochi scrupoli. Se pensate troppo su una cosa prima di agire, finirete per non farla.

5° Leone: giornata molto produttiva sul lavoro.

Cercate di essere concentrati e proiettati in avanti anche nella vita sentimentale, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

Oroscopo segni fortunati del 23 marzo

4° in classifica, Scorpione: le stelle vi esortano a guardarvi dentro, in modo da capire quali siano le cose per cui vale davvero la pena lottare e quali invece sarebbe meglio accantonare.

3° Cancro: ci sono progetti di vita importanti che potrebbero essere realizzati a stretto giro. Cercate di essere dinamici e di non perdere lo spirito d'iniziativa e intraprendenza.

2° Capricorno: buon momento per ricucire il rapporto con una persona cara. Non temporeggiate e non rimandate a domani tutto ciò che potreste risolvere oggi. Nel lavoro ci vuole un pizzico di furbizia.

1° Toro: l'oroscopo del 23 marzo vi invita a essere intraprendenti. Questo è un ottimo momento per affermarsi dal punto di vista professionale. Cercate di non lasciare nulla al caso.