L'oroscopo della giornata di venerdì 17 marzo prevede il pianeta Venere lasciare il segno dell'Ariete in favore del segno del Toro, che dimostrerà maggior interesse in ambito amoroso, mentre la Bilancia riuscirà a essere più autoritaria al lavoro. Il Cancro riuscirà a recuperare terreno in amore, mentre il Leone dovrà guardarsi le spalle da questo cielo complicato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 17 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 17 marzo 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale gradevole nonostante Venere lascerà il vostro cielo.

La Luna sarà in sestile dal segno dell'Acquario, e vi permetterà di godere ancora di una discreta stabilità tra voi e il partner. Anche voi single avrete ancora interessanti occasioni d'amore. Nel lavoro sarete in grado di gestire la situazione, dimostrando le vostre competenze. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale vi permetterà di essere più romantici e affiatati secondo l'Oroscopo. Ciò nonostante, in questa giornata la Luna sarà contro di voi, e sarà necessario portare ancora pazienza prima di poter vivere una storia affiatata. In ambito lavorativo non darete nulla per scontato grazie a Mercurio riuscendo a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, e vi spingerà ad essere più socievoli e romantici, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo potrete ottenere molto di più dai vostri progetti dimostrando di avere idee valide. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata positiva dal punto di vista sentimentale. Venere finalmente vi darà una mano con la vostra storia d'amore, permettendovi di vivere momenti di maggior intesa.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza problemi, ma non al giusto ritmo. Voto - 7️⃣

Leone: un quadro astrale che purtroppo vi volterà le spalle in amore a partire da questa giornata. La Luna e Venere saranno contrari e potreste assumere un atteggiamento più distaccato nei confronti della persona che amate.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se la voglia di fare e ottenere di più non si è ancora spenta. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale che si farà più appagante per voi secondo l'oroscopo. Venere vi sorriderà dal segno del Toro, e vi permetterà di costruire un rapporto più affiatato. Sul fronte professionale sarete ancora piuttosto ingarbugliati, e non sarà facile portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: dimostrerete un atteggiamento più autoritario in questa giornata di venerdì, soprattutto in ambito lavorativo, grazie alla posizione favorevole di Marte. In amore il rapporto con la vostra anima gemella tornerà a farsi più affiatato ora che Venere non sarà più in opposizione.

Con la Luna in trigono inoltre, dimostrerete maturità e sincerità, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che purtroppo non vi sorriderà in amore secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno contrari. Tutto ciò che vorrete sarà prendervi un po’ di tempo solo per voi stessi. Nel lavoro Mercurio sarà favorevole, ma attenzione a Saturno in quadratura. Voto - 6️⃣

Sagittario: Mercurio in quadratura vi confonde le idee in ambito professionale. Secondo l'oroscopo, un consiglio da parte di chi ne sa più di voi potrebbe tornarvi utile. In ambito sentimentale Venere non sarà più nelle vostre corde, ciò nonostante potrete contare sulla Luna in sestile dal segno dell'Acquario, arrivando verso un fine settimana piuttosto romantico.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale migliore nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno amico del Toro, sarà possibile provare ad aggiustare le cose tra voi e il partner, e vivere un rapporto più sereno. Nel lavoro Mercurio in sestile porterà idee interessanti da sviluppare, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale altalenante in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo. la Luna sarà favorevole, mentre Venere sarà contro di voi per un po’. Per godere di un buon rapporto saranno necessari maturità e sincerità, ma soprattutto, non dovrete imporvi sulla vostra fiamma. Nel lavoro avrete le idee chiare per i vostri progetti, e con Marte in trigono avrete energie a sufficienza.

Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra storia d'amore brillerà nel prossimo periodo. Venere in sestile vi farà sentire più romantici e amati. Anche voi cuori solitari potreste dare vita a nuovi incontri. In ambito lavorativo questo cielo vi metterà a vostro con i vostri progetti grazie a Mercurio. Con il giusto impegno, il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣