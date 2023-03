L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 marzo. Ottime notizie in arrivo per i della Bilancia. Si profila un buon venerdì anche per Scorpione e Capricorno. Sulla vetta della classifica del giorno invece troviamo meritatamente il segno dei Pesci, considerato in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Venerdì all'insegna di buone notizie.

È una giornata in cui potreste stare bene anche solo con voi stessi. Le configurazioni astrali sufficientemente positive spingono verso un viaggio interiore e a occuparsi del proprio benessere. Lo yoga, la meditazione, alcuni esercizi spirituali, un momento di solitudine, non triste ma costruttivo, potrebbero rappresentare un degno programma per la giornata. Cercate di dormire a sufficienza: ultimamente siete piuttosto sensibili e i vostri sogni sono estremamente vividi.

Scorpione: ★★★★. Buona la giornata in programma. Ci sono le premesse per iniziare un cammino che conduca alla vera libertà: dedicatevi a quelle attività che vi rilassano. Se escludete il perdurare di un po’ di nervosismo, le energie e l’umore saranno più che eccellenti.

Nel lavoro, dopo un periodo creativo ma poco produttivo, sentirete il bisogno di occuparvi di altre faccende, rivelando grande senso pratico. In amore la timidezza è solo un ricordo: siate intraprendenti, sappiate andare diretti a cuore di chi vi piace se volete conquistarlo.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 3 marzo pronostica un periodo poco promettente.

La Luna di certo non vi è troppo amica, ma potete tranquillamente infischiarvene: famiglia, amici e partner fanno corona intorno a voi placando le vostre ansie. Una buona notizia: sapendo quanto ci tenete al gruzzolo, le finanze e gli investimenti non vi deluderanno. Nel lavoro contate pure sullo staff: nel caso foste in arretrato con le cose in agenda, miracolosamente vi sembreranno tutti disponibili e pronti a dare una mano.

In amore che noia questa possessività: non vi fa allentare mai il controllo! Se il partner fosse in vena di coccole, perché non ricambiarlo come merita?

Oroscopo e stelle del 3 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Mattinata piena di sorprese: partner disponibile a fare la pace e molte persone sul vostro cammino. Peccato che non tutte siano simpatiche. Riflettori puntati sulle finanze. Spendere e spandere senza limiti non è in linea con le vostre tasche. Nel lavoro, trattative e colloqui potranno risolversi brillantemente, anche se non tutti gli interlocutori saranno corretti. In amore, se la persona amata vi chiedesse spiegazioni, non nascondetevi dietro una bugia ma siate onesti fugando ogni dubbio.

Gelosia senza motivo per qualche single: le certezze si costruiscono lavorando sodo, sebbene i progetti che avete in mente sembrano diventare sempre più complicati.

Acquario: ★★★. Giornata valutata con le tre stelle del sottotono. Non scoraggiatevi: le prove di amicizia e la buona propensione a stare in compagnia della gente riescono a far superare gli ostacoli posti da alcune infelicità, forse causate da vicende legate al passato. Un fremere di sensazioni che vengono dal profondo vi daranno modo di capire molte cose. Ascoltate questi segnali e fatene tesoro. Efficienza straordinaria al lavoro: la Luna in dodicesima casa, quella del denaro appunto, stimola le iniziative dando modo di approfondire amicizie ardue.

Alto il rischio di fare una scelta sbagliata a causa di aperti contrasti tra l'istinto e la ragione. Per questo è saggio limitare le azioni impulsive.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 3 marzo, mette in primo piano una bellissima giornata. Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. Nel lavoro siete o no pronti a (ri)mettervi di in gioco? La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore intanto, qualcuno di voi ha una certa voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrire. Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti.