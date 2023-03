Nella giornata di venerdì 3 marzo 2023, l'Oroscopo segnerà un punto di svolta per i nati sotto il segno del Pesci, eccezionalmente alla prima posizione. Il Leone rimarrà in testa insieme al Toro, mentre il Capricorno potrebbe essere molto più in basso del previsto.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: Leone al centro dell'attenzione

1° Pesci: la comunicazione in questa giornata potrebbe dare dei risultati davvero ottimali, per cui con gli affari potreste essere all'altezza di ogni situazione.

Secondo l'oroscopo potreste arrivare a raggiungere un obiettivo desiderato praticamente da sempre.

2° Toro: l'indipendenza che riuscirete a raggiungere in questo momento potrebbe darvi delle soddisfazioni davvero eccellenti, mentre la vostra carica potrebbe essere una potenziale alleata per la vostra carriera in rapida ascesa. Continuate così.

3° Leone: sarete al centro dell'attenzione, soprattutto quando in serata ci saranno delle novità che coinvolgeranno non soltanto la famiglia, ma anche il partner. Avrete una bella atmosfera che vi renderà non solo più felici ma anche molto più romantici del solito.

4° Ariete: arriveranno i traguardi che avete atteso e che in questo momento potrebbero favorire i guadagni in modo molto più stabile rispetto alle settimane precedenti.

Attraverserete anche un momento di forte intesa sia con la famiglia che con le amicizie, secondo l'oroscopo.

Bilancia in rialzo

5° Bilancia: state riacquistando fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità e nella possibilità di fare molto nel corso di questa settimana. Secondo l'oroscopo favorirete anche gli incontri con questa vivacità, incentivando anche il dialogo altrove.

6° Acquario: saprete come divertirvi dopo tanto tempo di lavoro, soprattutto se accanto a voi ci sarà il partner o una amicizia a cui tenete particolarmente. Secondo l'oroscopo potreste progettare un viaggio che sappia realmente essere rilassante, sotto ogni puto di vista.

7° Scorpione: ci sarà un rallentamento dell'arrivo dei risultati che concernono i vostri traguardi più ambiziosi, e con tutta probabilità anche l'ambito amoroso subirà un calo, forse dovuto ad incomprensioni molto forti.

Forse un incontro abbastanza interessante potrebbe mettere a posto la giornata.

8° Gemelli: ci saranno delle sfide che in un primo momento non avete tenuto in conto, per cui dovrete necessariamente impiegarvi per preparare adeguatamente il terreno e per favorire un processo di risoluzione molto più tranquillo e rilassato, lontano da ambienti stressanti.

Pausa per Vergine

9° Vergine: anche se sarà una pausa forzata, quella di questa giornata, sarà pur sempre una pausa. Quindi approfittarne per poter riprendere le energie perdute nel corso della settimana potrebbe essere doveroso nei confronti di voi stessi e utile per il weekend.

10° Sagittario: il rallentamento che state subendo in questo momento potrebbe darvi qualche senso di noia o di nervosismo, per cui mantenere la calma e impegnarvi di più potrebbe essere molto più difficile del previsto.

La serata sarà segnata da qualche malessere.

11° Cancro: state affrontando un periodo di tanti cambiamenti che non vi piaceranno molto ma al tempo stesso avrete comunque un ottimismo di fondo che potrebbe portarvi a scelte abbastanza positive per un prossimo futuro. Ora la solitudine vi aiuterà a riflettere.

12° Capricorno: avrete molte sfide da affrontare in questo momento, e non sarà proprio il momento di tirare fuori il romanticismo e altre situazioni che possano in qualche modo distrarvi. Avrete un carico di responsabilità che non ammetterà errori, in questo momento.