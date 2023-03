L'oroscopo di giovedì 2 marzo è davvero intenso. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di svelare tutti i particolari della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ognuno di loro adotterà un atteggiamento diverso. C'è chi sarà più spavaldo e chi preferirà mettere al primo posto l'amore.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 marzo.

Previsioni astrologiche di giovedì 2 marzo

Ariete: ci saranno ottime possibilità per un cambiamento sentimentale inaspettato. La vostra routine si colorerà di rosa, consentendovi di adottare un approccio diverso con il partner.

Difficilmente vi dimenticherete di questa giornata. Inoltre, inizierete a porre le basi per un rapporto duraturo.

Toro: non accetterete facilmente alcune situazioni. Lo scorrere degli eventi vi metterà di fronte ad accadimenti imprevisti, responsabili di reazioni contrastanti. Non agirete secondo uno schema preciso, ma muoverete i primi passi in un ambiente sconosciuto e decisamente impegnativo.

Gemelli: la vostra curiosità vi porterà a interagire con contesti diversi dal solito. Questo non vi spaventerà, ma non riuscirete a legare con tutti. Prenderete le distanze da alcune persone perché tenderete a non fidarvi di loro. Baserete i rapporti interpersonali sul rispetto reciproco e sulla sincerità.

Cancro: proverete dei sentimenti difficili da gestire. Vi renderete conto di non essere riusciti a realizzare l'obiettivo desiderato. Questo vi manderà in confusione. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di provare a concedervi una seconda possibilità: non ve ne pentirete.

Oroscopo del giorno 2 marzo

Leone: fare il primo passo con la persona amata vi conferirà tantissima carica.

Andando oltre alla reazione ottenuta, vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Stabilirete delle regole ferree, in modo da arginare la crescente confusione. Per il momento, preferirete mantenere questo segreto solo per voi.

Vergine: la stanchezza prenderà il sopravvento. Concentrarvi sugli eventi del giorno vi risulterà impossibile.

Avvertirete il bisogno di riposare e di rimandare a un secondo momento le questioni meno urgenti. La famiglia potrebbe esprimere un pensiero critico nei vostri confronti, ma gli amici rimarranno solidali.

Bilancia: vi rivelerete degli ottimi amici. Sarete degli attenti ascoltatori. Darete il vostro contributo senza essere mai eccessivi. Sul posto di lavoro, però, apparirete un po' titubanti. Ci saranno delle situazioni che vi trasmetteranno molta ansia. Sarà importante affrontarle con le dovute cautele.

Scorpione: questa giornata non vi conferirà molte energie positive. Al contrario, tenderete a soffermarvi su pensieri ossessivi e decisamente invalidanti. Gli amici proveranno a tirarvi su di morale, ma solo le parole del partner riusciranno a ottenere l'effetto desiderato.

L'amore sarà la vostra linfa vitale.

Previsioni zodiacali del 2 marzo

Sagittario: la competizione non vi farà paura. Sarete pronti a mettervi in gioco e a sfidare i colleghi di lavoro. Vi sembrerà di essere motivati, ma potreste agire per cause non strettamente legate al successo professionale. Questo vi impedirà di sentirvi davvero soddisfatti di voi stessi.

Capricorno: non riuscirete a rispondere alle vostre domande. Rimarrete bloccati in un limbo, senza poter mettere in pausa le questioni che vi stanno più a cuore. Nessun aiuto sembrerà andare incontro alle vostre esigenze. Per uscire da questo vicolo cieco dovrete avere molta pazienza.

Acquario: l'affetto della famiglia non mancherà, ma quello del partner tenderà ad affievolirsi.

Gli impegni quotidiani avranno ripercussioni profonde sulla vita di coppia. Un pizzico di romanticismo, per riaccendere la passione, non guasterà. Gli trasmetteranno più emozioni di mille parole.

Pesci: sarete seri e poco partecipi alle attività dei vostri amici. Sentirete il bisogno di concentrarvi attivamente su alcuni aspetti della vostra vita. Non vorrete perdere del tempo prezioso, ma alcuni atteggiamenti potrebbero alimentare il livello di stress fino a creare delle difficoltà.