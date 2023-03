L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 marzo. A essere valutata la giornata di mercoledì, analizzata e messa in relazione ai segni della seconda sestina. Si prospetta un periodo molto positivo per gli Scorpione, mentre a destare qualche perplessità la pessima posizione della Luna nei confronti degli Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo mercoledì, seppur in modo parziale, l'umore riprende quota. In famiglia ritorna la pace e al lavoro la creatività vi regala un successo. La sfera sentimentale gode di alcuni privilegi astrali. Se siete single potreste trovare lo sprint per conoscere meglio una persona conosciuta durante un viaggio, ma che avevate forse un po' perso di vista. Potrebbe nascere qualcosa di estremamente interessante... Non esitate a fare la prima mossa se dovesse servire a smuovere la situazione. Carriera e immagine sociale in primo piano. Potrete contare su buoni rendimenti, in tutte le attività. Una solida sicurezza e tanta buona volontà nel perseguire i vostri scopi aiuteranno a raggiungere con successo gli obiettivi.

Scorpione: ★★★★★. Ottime stelle per voi dello Scorpione, che in questi giorni favoriscono quasi ogni cosa, regolando dosi di emozioni e belle sensazioni. La fortuna preparerà il terreno a nuove conoscenze, nuovi amici oppure rimetterà a posto eventuali dissidi tra le coppie eventualmente imbronciate. Fortunati i brevi viaggi e la vita di società.

Giorni positivi anche per la sfera professionale e scolastica. Se siete alle prese con colloqui di lavoro, concorsi o roba simile, il risultato finale vi ripagherà di ogni sacrificio. Se dovete imbarcarvi in un'operazione professionale complessa o a ogni modo di un certo rilievo per la vostra carriera, non trascurate i dettagli.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 marzo preannuncia una giornata abbastanza stabile. In questo periodo molte situazioni risultano essere in evoluzione, pertanto potreste avvertire il bisogno di scuotere la quotidianità dal solito tran tran. Tenete lontano la noia che può diventare una seria nemica se lasciata agire. Non si può sempre sconvolgere le abitudini o cambiare vita per movimentare le giornate, ma potreste almeno cercare di concentrare maggiori energie nel tempo libero. Costruitevi un'attività su misura o un hobby in cui rifugiarsi e da cui trarre energia vitale nei tempi morti. Un nuovo amore? Sotto l'effetto degli influssi di Luna, Giove e Saturno ora volete una relazione seria, basata su un rinnovato impegno reciproco.

Se non proprio in questi giorni, a metà primavera qualcosa si muoverà.

Oroscopo e stelle del 30 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. L'avversità di Luna e Venere ti induce a rinchiudervi in voi stessi, creando difficoltà nell'esprimere i veri sentimenti a chi conta davvero per voi. Ricordatevi che parlare e confrontarsi aiuta a risolvere anche le situazioni più complesse. Qualche equivoco turberà un po' certi equilibri. Possibile insoddisfazione e noia nella vita a due. In ogni circostanza, per salvare la reputazione, basterà assumere una posizione coerente e sincera. Le eventuali incrinature troveranno una felice soluzione grazie all'appoggio di persone amiche.

Per quanto riguarda lavoro, carriera e immagine sociale, cercate di puntare sulle alleanze acquisite in passato. Piccole difficoltà nelle professioni a conduzione familiare da superare con l'ausilio della saggezza.

Acquario: ★★★. Questo mercoledì a portare stress generalizzato sarà la Luna in Cancro, per voi in opposizione. L’insofferenza che potrebbe sovvenire comporterà qualche disagio, specialmente nello stare con gli altri; soprattutto se gli altri che avete intorno sono piuttosto invadenti. Sarete alle prese con qualche problema in famiglia; colpa sempre della stessa Luna in Cancro, che crea intralci e confusione. Nel lavoro, invece di agire con la solita decisione, mostrate insicurezza e non riuscite a venirne a capo.

Non fatevi prendere dall’agitazione, ok? In amore, pensieri che non hanno niente a che fare con i sentimenti vi terranno in ansia: sappiate che non sarà facile contare sulla comprensione di chi vi sta vicino.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 30 marzo, mette sul piatto della bilancia una giornata abbastanza buona. Vi sentirete sospinti da una voglia di muovervi e di spostarvi che può tradursi, se non la canalizzate in modo adeguato, in un improduttivo attivismo. Sarebbe meglio invece che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare eventualmente un rapporto in crisi. Nel lavoro invece, già a partire dal tardo pomeriggio vi sentirete un po’ meno agitati. Per un paio di giorni prendete le cose con filosofia e mantenete la calma.

In amore metterete a dura prova la pazienza del partner pretendendo che sia disposto ad assecondare tutto quello che vi salta in mente! Anche se il rosso è il vostro colore, evitate di indossarlo in questo periodo: optate per tinte neutre.