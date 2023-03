Le previsioni dell'oroscopo del 5 aprile 2023 invitano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere meno diretti. Gli Scorpione devono essere attenti a ciò che dicono.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: Mercurio opposto potrebbe favorire la nascita di qualche discussione dal punto di vista sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di non esplodere per nulla.

11° Bilancia: giornata di alti e bassi in ambito emozionale. Siete un po' in preda alle vostre sensazioni e questo potrebbe spingervi a fare qualche errore di valutazione piuttosto importante.

10° Vergine: nel lavoro siete determinati, ma avete qualche pensiero di troppo per la testa. Le previsioni dell'Oroscopo del 5 aprile vi invitano a riflettere prima di dire o fare cose troppo estreme.

9° Sagittario: siete persone pure, che quando amano lo fanno al 100%. Nel momento in cui un vaso si rompe, però, difficilmente riuscite a rimettere insieme i cocci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: oggi vi sentite un po' fiacchi. Soprattutto la mattinata potrebbe cominciare in maniera un po' più lenta. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una ripresa, quindi, approfittate di questo momento.

7° Pesci: l'oroscopo del 5 aprile vi invoglia a cercare sempre nuovi stimoli.

Non siete persone passive, che si lasciano scivolare le cose addosso. Di solito tenete molto a quello che dicono gli altri.

6° Toro: in ambito professionale potrebbero esserci degli sviluppi molto interessanti. Potrebbe essere previsto un aumento di denaro e un incremento dal punto di vista finanziario. Attenti alle spese impreviste.

5° Gemelli: giornata all'insegna del lavoro e dell'impegno. Di solito siete un po' troppo chiacchieroni, ma ci sono momenti in cui è necessario andare dritto al sodo e questo è uno di quelli, quindi attenti.

Oroscopo primi quattro segni del 5 aprile

4° in classifica Capricorno: non siete persone molto diplomatiche. Di solito, infatti, quando dovete dire qualcosa lo fate in maniera estremamente diretta.

Attenti a non ferire la sensibilità di qualcuno.

3° Cancro: la vostra vita è una continua scoperta. Ogni giorno è sempre diverso rispetto al precedente e voi siete contenti così. Non siate troppo rigidi in amore in quanto è necessario essere estroversi.

2° Leone: giornata molto produttiva sul fronte professionale. Non lasciatevi abbindolare e andate dritti al sodo nella faccende, sia private sia professionali. Non siate troppo polemici.

1° Ariete: in amore vi state lasciando andare poco alla volta. L'oroscopo del 5 aprile vi invoglia a non fermarvi. Ricordate che se volete arrivare lontano dovete rischiare un po'.