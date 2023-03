L'oroscopo del 29 marzo 2023 consiglia ai nativi dell’Ariete di scegliere bene gli inviti che ricevono. Per i nati in Vergine è arrivato il momento di passare al livello successivo, invece per lo Scorpione è il periodo giusto per rimettersi in gioco.

Di seguito approfondiamo le previsioni segno per segno e le pagelle dedicate alla giornata di mercoledì 29 marzo.

La giornata di mercoledì 29 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Diversi inviti sociali arriveranno nelle prossime 24 ore e non sarà possibile inserirli tutti nel vostro programma già fitto.

Decidete quali due o tre eventi significano di più per voi e onorate solo quelli con la vostra presenza. Voto: 7

Toro – Se un amico o un familiare cerca di persuadervi a fare qualcosa che non approvate davvero, dovete fargli sapere che non lo farete. L'Oroscopo consiglia di essere gentile, ma anche insistenti. Voto: 6,5

Gemelli – Non sarete timidi nell’esprimere le vostre opinioni in questo periodo. Grazie ad alcuni pianeti favorevoli, le vostre idee diventeranno sempre più chiare e non avrete problemi di comunicazione, anche se gli altri potrebbero vedervi come una persona supponente. Voto: 6,5

Cancro – Qualcosa che vi ha infastidito in passato tornerà a infastidirvi di nuovo in questo periodo e non sarete in grado di lasciarlo andare finché non avrete compreso il senso.

Cercate di non passate l’intera giornata a riflettere su questa cosa: ci sono altre questioni meno auto-indulgenti che richiedono anche la vostra attenzione. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 29 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra mente è sempre un alveare di attività, ma in questo periodo traboccherà di ispirazioni positive.

Mentre Mercurio si occupa di uno dei settori più fantasiosi della vita, alcune delle vostre idee diventeranno vincenti e fruttuose. Voto: 7

Vergine – Se avete la possibilità di salire al prossimo livello, dovete coglierla con entrambi le mani. Non preoccupatevi di ciò che gli altri potrebbero pensare delle vostre ambizioni, fate solo ciò che vi fa stare bene e attendete con ansia le ricompense.

Voto: 7,5

Bilancia – C’è una ragione per tutto ciò che accade nella vita e se fate uno sforzo per allontanarvi dagli eventi, potreste intravedere il vostro scopo attuale. Quasi sicuramente avrà a che fare con la creatività o con i viaggi. Voto: 7

Scorpione – Tutti commettono errori, quindi, non sentitevi in colpa se qualcosa che avete provato di recente è andato storto: almeno siete stati abbastanza coraggiosi da provarci, che è più di quanto molte persone possano dire. Riprendetevi, rispolveratevi e rimettetevi in gioco. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni zodiacali di mercoledì 29 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel corso di questa giornata potreste avere un faccia a faccia con un amico, ma non è necessario farne un dramma.

Ovviamente ci saranno ancora molte cose su cui voi e una persona cara potete essere d’accordo. Voto: 6

Capricorno – Se cambiate idea su qualcosa di cui ieri sembravate così sicuri, è probabilmente perché siete entrati in possesso di nuove informazioni. Partner e colleghi potrebbero non essere divertiti dal vostro improvviso voltafaccia, ma la verità conta di più. Voto: 7

Acquario – È molto probabile che alcune vostre idee siano piuttosto oltraggiose. Non vi preoccuperete minimamente di provocare una reazione ostile e non avrete timore di rispondere. Voto: 7

Pesci – Ricordate sempre che nulla è scolpito nella pietra. Certo, c’è un progetto generale nella vostra vita, ma all’interno di quel progetto c’è ancora molto spazio per la libertà di pensiero e di azione. Potete liberamente apportare modifiche in questo periodo. Voto: 8