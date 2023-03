Le previsioni dell'oroscopo del 6 marzo invitano i Bilancia a mantenere la calma nel lavoro poiché potrebbero esserci degli intoppi. I Vergine, invece, devono osare un po' di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: non siete esattamente al top della vostra forma fisica, pertanto potreste essere spinti a rimandare alcune decisioni. Se potete fatelo, perché non è il momento più adatto per fare scelte importanti.

11° Leone: avete molte faccende da sbrigare. L'Oroscopo del 6 marzo, però, vi invita a fare una cosa alla volta senza avere troppa fretta.

Siate meno litigiosi in amore.

10° Bilancia: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro potrebbe esserci qualche disguido, ma cercate di non farvi rovinare la giornata per queste cose.

9° Sagittario: nei rapporti non amate sentirvi controllati. Quando questo accade date di matto e cominciate a mostrare il peggio di voi. Chi vi sta accanto deve conoscere questo aspetto di voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: le stelle vi invitano a stare attenti nei nuovi investimenti. Se avete qualcosa per le mani cercate di essere cauti e di non esagerare. Specie le spese impreviste dovrebbero essere tenute sotto controllo.

7° Capricorno: siete desiderosi di trascorrere un po' di tempo in compagnia delle persone care.

Cercate di ritagliarvi qualche spazio nella giornata per poter adempiere a questo desiderio.

6° Vergine: l'oroscopo del 6 marzo vi invita ad osare un po' di più. Cercate di essere energici e pratici. Non vi fermate alle apparenze e andate vino in fondo se volete instaurare dei rapporti duraturi.

5° Acquario: siete un po' freddi in questi giorni.

Cercate di prendere con più leggerezza certe situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. La forma fisica ritorna.

Oroscopo segni fortunati del 6 marzo

4° in classifica Ariete: buon momento per l'amore. Se siete single, allargate i vostri orizzonti in quanto potrete fare delle conoscenze davvero molto interessanti. Nel lavoro siete molto curiosi.

3° Toro: le stelle vi esortano a darvi da fare nel lavoro. Ci sono dei traguardi da raggiungere e delle missioni da rispettare. Siate ambiziosi e non fermatevi dinanzi il primo ostacolo.

2° Gemelli: non abbiate rimpianti o rimorsi. Andate avanti per la vostra strada e cogliete tutto quello che di buono la vita vi offre. L'oroscopo del 6 marzo vi invita ad essere un po' più estroversi.

1° Cancro: siete in grande forma. Non siate troppo polemici e severi con voi stessi e con gli altri. In amore è un momento molto florido, quindi potreste approfittarne per fare delle cose importanti.