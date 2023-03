L'Oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 marzo vedrà i nativi Scorpione più sdolcinato dal punto di vista sentimentale, mentre Vergine potrebbe rimandare alcuni progetti professionali. Acquario potrebbe essere piuttosto critico in amore, mentre Giove stimolerà la creatività dei nativi Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend, dall'11 al 12 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 marzo 2023 segno per segno

Ariete: fine settimana appagante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere porterà una buona dose di romanticismo nella vostra vita di coppia, ma anche voi single potreste essere più diretti con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro avrete grandi aspettative nel prossimo periodo. Giove stimolerà la vostra creatività, ciò nonostante non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Toro: spesso l'ansia potrebbe mettervi in crisi in questo weekend, colpa della Luna in opposizione. Dal punto di vista sentimentale dovrete essere più sicuri dei vostri sentimenti, e non causare spiacevoli discussioni con il partner. Nel lavoro Mercurio favorirà i vostri progetti, spianandovi la strada verso buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi vedrà abbastanza socievoli nei confronti della persona che amate, ma anche verso amici o nuove conoscenze. Soprattutto voi single potreste trovarvi in una posizione di vantaggio con questo atteggiamento.

Nel lavoro pianificate bene alcuni progetti, perché potreste sbagliare strada. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo in rialzo sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere sarà ancora negativa, mostrerete maggior interesse e buone emozioni nei confronti del partner. In ambito lavorativo con il giusto tempo e la giusta pazienza, porterete avanti i vostri progetti senza intoppi.

Voto - 8️⃣

Leone: non il fine settimana ideale per parlare d'amore. Questo cielo purtroppo tenderà a ingrigirsi sempre di più, e tra voi e il partner quel romanticismo che tanto apprezzavate potrebbe venire meno. Nel lavoro avrete bisogno di qualche certezza in più, ma non dovrete ottenerla dall'oggi all'indomani. Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio in opposizione dal segno dei Pesci, alcuni progetti professionali faticheranno a prendere il volo.

Potreste decidere di rimandare alcune iniziative per il momento. In amore la Luna vi sorride dal segno dello Scorpione, e potrebbe sancire l'inizio di un periodo roseo per quanto riguarda i sentimenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere in opposizione renderà ancora una volta difficile far trasparire le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Single oppure no, non vi sentirete spesso in sintonia con la vostra fiamma. Forse c'è qualcosa che vorreste chiarire. Nel lavoro Marte porterà buone energie, utili per superare anche eventuali imprevisti da parte di Giove opposto. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione accenderà questo fine settimana per voi nativi del segno. I buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari potreste fare incontri interessanti.

In ambito lavorativo vi piacerà cimentarvi in nuove iniziative, anche se sarà più faticoso del solito. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Godrete ancora del pianeta Venere in buon aspetto che, single oppure no, vi permetterà di essere romantici al punto giusto con la vostra fiamma. Nel lavoro meglio non prendere troppi rischi per il momento, perché con Mercurio in quadratura non sempre potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa situazione professionale potrebbe rivelarsi logorante in questo periodo per voi nativi del segno. Tuttavia, i buoni risultati non mancano, e vi sentirete dunque stimolati ad andare avanti con le vostre idee.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna vi darà una mano a risollevare la vostra relazione di coppia. Con un po’ di pazienza e comprensione, riuscirete a conquistare il cuore della persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale creativo, stimolante e soddisfacente secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Questo cielo vi metterà a vostro agio con i vostri progetti, e il vostro impegno verrà sicuramente ripagato. In ambito amoroso invece potreste essere piuttosto critici nei confronti del partner a causa della Luna in quadratura. Non sempre infatti potreste incontrare i gusti della vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale ricca di emozioni in questo weekend grazie alla Luna in trigono.

Potreste avere l'occasione giusta per dare vita a bei momenti in grado di scatenare dolci emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a prendere scelte ponderate, raggiungendo efficacemente i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣