L'oroscopo del 10 marzo 2023 consiglia a coloro che appartengono al segno dell’Ariete di ignorare le critiche degli altri e di ascoltare il proprio istinto. I nati in Gemelli che vogliono migliorare la carriera dovrebbero far di tutto per impressionare i piani alti, risolvendo i loro problemi di lavoro. Per gli Scorpione questo è il periodo migliore dell’anno. Di seguito le previsioni astrologiche e le pagelle della giornata di venerdì 10 marzo.

La giornata di venerdì 10 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Ignorate le critiche e seguite solo ciò che vi dice il vostro cuore.

Altri potrebbero avvisarvi che siete sulla strada sbagliata, ma se i vostri istinti vi sembrano giusti dovete seguirli. La vostra voce interiore conosce le risposte e tutto ciò che dovete fare è ascoltare. Voto: 7

Toro – Se unite le forze con persone che la pensano come voi, ci sono ottime possibilità che voi raggiungiate un obiettivo che non avreste potuto raggiungere da soli. Potrebbe non essere possibile per un individuo cambiare il mondo, ma tutto è possibile quando più individui lavorano insieme. Voto: 7,5

Gemelli – Se volete ottenere ottime prospettive dal punto di vista professionale, dovete essere disponibili quando i superiori hanno bisogno di assistenza. Occupatevi dei loro problemi e dimostrate di avere la soluzione giusta, solo così potrete ottenere un avanzamento di carriera.

Voto: 7

Cancro – In questo periodo farete qualcosa che stupirà anche le persone che vi conoscono bene. L’attività cosmica vi conferisce la capacità di percepire ciò che deve essere fatto prima che i fatti diventino reali e noti. Sfruttate pienamente quell’abilità a vostro vantaggio.

Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di venerdì 10 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Più rivali cercheranno di intimidirvi, più sarete determinati ad affrontare la sfida. Continuate a fare quello che state facendo e fatelo bene. Siete vicini a una svolta e questo, ovviamente, è ciò che loro temono. Voto: 8

Vergine – Questo è il momento di lasciare che altre persone prendano l’iniziativa.

Non preoccupatevi se amici, persone care e colleghi di lavoro prendono decisioni che ritenete sbagliate, perché con il vostro aiuto possono correggerle. Voto: 6,5

Bilancia – La vostra routine quotidiana è andata in tilt negli ultimi tempi e ora dovete ripristinare l’ordine e assicurarvi che le vostra attività quotidiane riprendano a funzionare senza intoppi. Inoltre, chiunque cerchi di distrarvi dai vostri obiettivi a lungo termine non deve avere dubbi sul fatto che non avrà successo. Voto: 6,5

Scorpione – Questo è un potenzialmente uno dei periodi migliori dell’anno, quindi, decidete cosa volete realizzare di più e poi date il massimo. Non ascoltate chi vi dice che state puntando alla Luna perché non sa di cosa sta parlando.

Voto: 9

L'oroscopo e le previsioni di venerdì 10 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ciò che accadrà in questi giorni porterà alla ribalta problemi che avete cercato di evitare. Sul fronte interno, soprattutto, non si può più fingere che tutto sia roseo. Iniziate ad apportare modifiche, indipendentemente dal fatto che gli altri siano d’accordo con loro. Voto: 6

Capricorno – L’onestà può essere la migliore politica, ma l'oroscopo del 10 marzo avverte che se siete troppo onesti potreste turbare alcuni dei vostri colleghi o metterli contro di voi. In questa occasione potrebbe essere intelligente fingere di non aver notato le loro trasgressioni più vistose. Voto: 7

Acquario – Se non prendete sul serio la vostra situazione finanziaria e rapidamente, potreste ritrovarvi a dover cercare una nuova fonte di reddito.

Non sarebbe meglio invece tagliare le spese? Non avete bisogno del 50% di ciò che acquistate. Voto: 6

Pesci – Saturno vi premia per gli sforzi che avete fatto a favore di altre persone. Più tempo ed energia dedicate a far sì che le loro vite scorrano senza intoppi, più l’universo spianerà la vostra strada verso il successo. Voto: 8