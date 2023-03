L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 marzo vede il pianeta Marte portare buone energie ai Pesci, che saranno più produttivi in ambito lavorativo, mentre Leone avrà bisogno di maggior equilibrio e certezze nella propria vita. Il successo sarà a portata di mano per i Gemelli, mentre Sagittario sarà più attento e abile al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo.

Previsioni oroscopo settimanale dal 20 al 26 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà sottotono per i nati del segno, almeno dal punto di vista professionale.

Se da una parte avrete stelle come Giove e Mercurio a indicarvi la via più proficua per i vostri progetti, dall'altra avrete Marte in quadratura che vi toglierà un mucchio di energie. In amore continuerete a vivere un rapporto abbastanza affiatato. Puntate però sulle giornate di mercoledì e giovedì per godere al meglio della vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che si farà sempre più equilibrata e soddisfacente secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo Marte sarà favorevole, e potrete contare su una buona dose di energie in più per portare avanti i vostri progetti. Sul fronte amoroso l'intesa che porteranno Venere e la Luna sarà invidiabile, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana. Cuori solitari o meno, potrete contare su una vita tranquilla e abbastanza spensierata. Se però piomberanno occasioni romantiche nella vostra vita, sarete pronti a coglierle. Nel lavoro Marte lascerà il vostro cielo, ciò nonostante sarete ancora abbastanza abili per gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno splendere in amore grazie a Venere. Certo, tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci qualche incertezza a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante non avrete di cui preoccuparvi per il vostro rapporto. Nel lavoro Marte vi darà una mano, insieme a Saturno, ma con Giove e Mercurio negativi, gli ostacoli da superare saranno non indifferenti.

Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo non sarà estremamente favorevole in questa settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, dovrete fare i conti con Venere in quadratura. Sentirete un impellente bisogno di vivere una vita più equilibrata e soddisfacente, ma non sarà facile. Anche in ambito lavorativo vorreste delle garanzie in più, nonostante avete importanti progetti in corso. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo settimanale che vedrà la Luna e Venere favorirvi in ambito amoroso. Riuscirete a vivere un rapporto davvero affiatato. Anche voi single sarete più romantici e più fortunati. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie da sfruttare appieno per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: mostrare gentilezza nei confronti degli altri risulterà un po’ difficile con questo cielo.

Se avete dei problemi personali però, prendersela con il primo che avrete davanti di sicuro non vi aiuterà. Provate invece a confidarvi con le persone a cui tenete di più. In ambito lavorativo non potrete prendere di raggiungere velocemente il successo che meritate. Serviranno prima di tutto impegno e pazienza. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che remerà contro di voi in amore. Secondo l'oroscopo Venere sarà in opposizione, e la Luna non navigherà in buone posizioni. Single oppure no, potreste dunque facilmente fraintendere le intenzioni degli altri e causare incomprensioni o discussioni che potrebbero sfuggirvi di mano. Nel lavoro Marte sarà favorevole a partire da lunedì, e avrete più energie a disposizione per gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete più attenti e abili in ambito lavorativo grazie a Mercurio e Giove in trigono dal segno dell'Ariete. Marte inoltre non sarà più negativo, e avrete gli strumenti necessari per raggiungere discreti successi. In amore ci sarà una buona stabilità con il partner, utile per portare avanti la vostra relazione di coppia nel migliore dei modi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che si farà magica durante la prossima settimana. Secondo l'oroscopo l'astro argenteo e il pianeta dell'amore vi sorrideranno, rendendo interessante e appagante la vostra vita di coppia. In ambito lavorativo invece dovrete fare i conti con Marte in opposizione, oltre che con Giove e Mercurio in quadratura.

Prendere le giuste decisioni per i vostri progetti potrebbe rivelarsi ostico. Voto - 6️⃣

Acquario: anche se Marte non sarà più dei vostri, in ambito professionale riuscirete comunque a dire la vostra. Giove e Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete vi permetteranno di essere davvero abili con i vostri progetti. Cercate solo di bilanciare al meglio le energie che avrete a disposizione. In amore invece dovrete capire bene le intenzioni del partner, considerato Venere in quadratura. Sfruttate le giornate di Luna favorevole per risollevare il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: con l'arrivo di Marte nel segno del Cancro, avrete più energie da investire nei vostri progetti in questa settimana. Con un po’ di fortuna, sarà possibile mettere sul piatto progetti più curati e ben realizzati. In amore Venere vi accompagnerà durante questa settimana verso momenti davvero splendidi con la vostra anima gemella. Anche voi single potreste essere più fortunati in amore. Voto - 8️⃣