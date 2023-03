L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 marzo 2023 anticipa che saranno presenti numerosi transiti planetari che influenzeranno i segni zodiacali in modi differenti. Questi transiti potrebbero portare cambiamenti e sfide, ma anche opportunità per crescere e migliorare in vari ambiti della vita. Tuttavia, è importante ricordare che l'Astrologia è solo una guida e che solo le scelte e le azioni di ognuno possono influenzare il proprio destino.

Durante la settimana in questione, osserveremo il Sole entrare in Ariete e Marte transitare nel segno del Cancro.

I restanti transiti saranno quelli lunari, caratterizzati da tre tappe ben distinte. Infatti, si avrà l'inizio del tour settimanale con l'entrata della Luna in Ariete alle ore 17:02 di martedì 21 marzo. In seguito, il satellite naturale della Terra farà un secondo stop alle ore 19:42 di giovedì 23 marzo, con il passaggio della Luna in Toro. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Gemelli previsto domenica 26 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. In generale, la prossima settimana sembra essere un periodo molto positivo e produttivo per gli Ariete, sarà un'ottima opportunità per perseguire i propri obiettivi con determinazione e coraggio.

In particolare, martedì 21 marzo con la Luna nel segno, il voto non può essere altro che un bel 10, il che significa che sarà un giorno perfetto per agire e prendere decisioni importanti. Anche lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23, con il Sole nel segno per molti Ariete saranno giornate altrettanto favorevoli per affrontare le sfide o realizzare i propri obiettivi.

Anche venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, ci sarà una buona energia, il che potrebbe favorire l'inizio di nuovi progetti o la risoluzione di questioni in sospeso. Tuttavia, il voto espresso da 4 stelle invoglia anche alla prudenza, quindi è importante essere concentrati e agire con coscienza.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno martedì 21 marzo (Luna in Ariete);

★★★★★ lunedì 20 (Sole in Ariete), mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.

♉ Toro: voto 8.

Durante la prossima settimana, i Toro potrebbero sperimentare molti momenti "alti" e qualche altro abbastanza magro. Con la giusta attenzione e determinazione molti nativi potrebbero raggiungere i propri obiettivi. Giovedì 23 marzo in special modo, ossia quando la Luna si troverà nel segno: sarà un ottimo giorno per agire e prendere decisioni importanti.

Il fine settimana, ovvero venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, sembra essere molto favorevole: meritato il voto di 5 stelle. Mercoledì 22 marzo sarà un giorno positivo con un voto di 4 stelle, mentre martedì 21 marzo e lunedì 20 marzo potrebbero essere giorni meno produttivi, con voti rispettivamente di 3 e 2 stelle. In generale, la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da alti e bassi per molti Toro, ma è importante mantenere la calma e la determinazione, affrontando le sfide con la giusta mentalità e perseveranza.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno giovedì 23 marzo (Luna in Toro);

★★★★★ venerdì 24, sabato 25 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22 marzo;

★★★ martedì 21 marzo;

★★ lunedì 20 marzo.

♊ Gemelli: voto 9. Durante la prossima settimana, i Gemelli potrebbero godere di un periodo davvero splendido. In particolare, la presenza della Luna nel segno dei Gemelli, il 26 marzo, potrebbe portare davvero belle sorprese a molti nativi. La giornata del 26 marzo quindi sarà particolarmente favorevole in ambito sentimentale.

I giorni fortunati non finiscono certo qui: lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22, potrebbero essere altrettanto favorevoli, valutati con le 5 stelle dei periodi migliori.

Giovedì 23 e sabato 25, con un voto di 4 stelle, potrebbero iniziare a delinearsi progressi significativi in alcuni progetti in corso.

Venerdì 24 marzo invece, potrebbe essere un po' meno accattivante: infatti, seppur con il voto 9, la presenza di 3 stelle invita alla prudenza: alcuni Gemelli dovrebbero rimanere concentrati e motivati per superare eventuali ostacoli in corsi, sforzandosi altresì di mantenere una certa autodeterminazione.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno domenica 26 marzo (Luna in Gemelli);

★★★★★ lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23 e sabato 25;

★★★ venerdì 24 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

In questa settimana, il Cancro potrebbe essere influenzato da diverse emozioni contrastanti. Potrebbero esserci momenti di grande felicità e serenità, ma anche di sconforto e tristezza. È importante che ogni nativo mantenga un atteggiamento positivo e faccia affidamento sulle proprie risorse interne per superare eventuali difficoltà. Alcune occasioni interessanti potrebbero presentarsi nel campo professionale o finanziario, ma è necessario agire con cautela e non farsi trascinare troppo dalle emozioni.

Lunedì 20 e sabato 25, con Marte nel segno, saranno le giornate migliori della settimana. Martedì 21, venerdì 24 e domenica 26 saranno giornate positive, anche se non al livello delle prime due.

Mercoledì 22 marzo presenta qualche difficoltà, mentre giovedì 23 marzo potrebbe essere una giornata un po' più complicata. Tenete alta la guardia e mantenete il vostro equilibrio emotivo per affrontare qualsiasi situazione imprevista. Potrebbe essere utile dedicare del tempo alle relazioni familiari e sociali, cercando di coltivare nuove amicizie e di approfondire quelle già esistenti.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 20 e sabato 25 (Marte in Cancro);

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 marzo;

★★ giovedì 23 marzo.

♌ Leone: voto 5. Nella prossima settimana il segno del Leone potrebbe incontrare alcune difficoltà. Le situazioni che sembravano risolte potrebbero riaprirsi, causando qualche preoccupazione.

Sarà importante non perdere la calma e mantenere la serenità per evitare di peggiorare le cose. Le relazioni personali potrebbero essere tese e conflittuali, quindi sarà necessario prestare attenzione alle parole e ai comportamenti per evitare incomprensioni. Tuttavia, non tutto è negativo: la presenza di Venere nel segno potrebbe portare qualche buona notizia riguardo al lavoro o alle finanze.

Vi saranno alcuni giorni in cui l'energia e la motivazione saranno al massimo, in particolare martedì 21 marzo. Negli altri giorni, il Leone dovrà impegnarsi per mantenere l'equilibrio emotivo e non farsi sopraffare dallo stress. In ogni caso, è importante mantenere una prospettiva positiva e concentrarsi sui propri obiettivi a lungo termine.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 21 marzo;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 e sabato 25;

★★ venerdì 24 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Durante la settimana alcuni transiti lunari segnalano una certa tensione iniziale, ma le cose sembrano migliorare a partire dal martedì. Mercoledì e giovedì potrebbero essere i giorni più positivi tra i sette, con la possibilità di raggiungere obiettivi o realizzare progressi. Anche lunedì, martedì e venerdì potrebbero portare discrete opportunità, mentre sabato e domenica senz'altro richiederanno una maggiore attenzione nella gestione delle relazioni interpersonali.

Buona la sintonia tra l'amore e il lavoro: potrebbero esserci opportunità di coniugare queste due sfere della vita e di trovare un equilibrio tra impegni professionali e vita privata.

Seppur alcuni ostacoli potrebbero intralciare il cammino, l'impegno e la perseveranza porteranno risultati positivi in molti settori.

Tuttavia, è importante evitare di essere troppo critici con se stessi e gli altri e di mantenere un atteggiamento positivo.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24;

★★★ domenica 26 marzo;

★★ sabato 25 marzo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire così la seconda parte dell'oroscopo della settimana con annessa classifica a stelline segno per segno.