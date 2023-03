L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° aprile 2023. In evidenza l'inizio del nuovo weekend nonché l'a partenza del nuovo mese. Vediamo di scoprire quali saranno i segni favoriti dalle stelle e quali invece saranno costretti ad attendere tempi migliori. A voi il piacere di togliere il velo all'oroscopo di domani 1° aprile e consultare il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Sarà o no un giorno di buone prospettive per la vostra vita amorosa e lavorativa?

Diciamo che potreste trovare novità oppure opportunità interessanti per crescere insieme a chi amate o stimate, come anche conoscere meglio se stessi e il mondo circostante. Questo infatti è un momento ottimo per rinsaldare eventuali legami in stallo, soprattutto di coppia, riuscendo a rinnovare la fiducia in chi si aspetta molto da voi. Single, avete tanta voglia di cambiamento e siete molto determinati nel tentare di far accadere cose belle nella vostra vita. Ci riuscirete, anche grazie alla presenza di alcuni pianeti che in questi giorni vi rendono senz'altro molto attivi. Presto riuscirete a prendere in mano le redini di una situazione molto importante per voi. Giornata lavorativa produttiva e interessante: qualche nuova proposta potrebbe rendervi molto felici.

Toro: 'top del giorno'. In questa giornata di inizio aprile vorrete senz'altro vivere la vostra relazione come in un film, quindi sarete alla ricerca di situazioni romantiche o piene di avventura. Ci sarà la giusta energia intorno a voi, tutto sarà molto elettrizzante e tranquillo. Single, temerari come sempre, non vi porrete dubbi e incertezze di fronte a una nuova fiamma, soprattutto se quest'ultima sta accendendo la passione di giorno in giorno.

Saprete condurre il gioco, ma vi lascerete anche governare piacevolmente dagli eventi sentimentali, eventi che questa bella stagione di primavera si preannunciano sicuramente ben predisposti nei vostri confronti. Nel lavoro, la giornata vi offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce l'intelligenza e il dinamismo, facendovi ottenere piacevoli riconoscimenti.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° aprile indica il periodo abbastanza vivibile, anche se non esente da qualche stortura, ovviamente molto facile da rimettere in sesto. La vita sentimentale nel frattempo vi darà grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente nella vostra relazione, ben sapendo che niente e nessuno turberà la vostra serenità e quella del partner. Single, le stelle favoriranno il benessere psicofisico e soprattutto vi permetteranno di lasciarvi andare. Spesso tendete a caricarvi di responsabilità che non vi spettano, così facendo vi stancate tantissimo: pensate un po' di più a voi stessi e ogni tanto godetevi la vita anche voi. Una buona occasione vi attende in campo professionale: il pianeta delle risorse, Saturno, sarà pronto a crearvele se solo vorrete accettarle.

Oroscopo e stelle del 1° aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo avvio di weekend per voi del segno. L’intesa con la persona che avete accanto, che ultimamente mostrava qualche lieve elemento di stanchezza, riprenderà decisamente quota. Un ottimo aspetto di Venere, poi, vi darà la possibilità di essere percettivi nei riguardi della persona amata, di intercettare ogni sua piccola esigenza, ogni suo più piccolo desiderio. Single, le stelle vi renderanno particolarmente empatici e comprensivi nei confronti degli amici. Non sottovalutate la vostra voglia di tenerezza, perché è molto elevata: trovare una persona a cui rivelarla potrebbe essere importante. Nel lavoro, la vostra naturale competitività funzionerà in modo efficace.

Sarete tentati di superare i vostri successi del passato e ci riuscirete.

Leone: ★★★★★. Le stelle del periodo senz'altro vi consentiranno un formidabile rinnovamento, sia nelle relazioni che in altre situazioni. In generale infatti, presto avrete modo di veder rivitalizzato l'umore e la voglia di agire. Le influenze astrali determineranno un crescendo di emozioni e una splendida carica creativa. Occasioni per flirtare e fare conoscenze sono nell'aria di questo bel cielo d'aprile. Eccitanti suggestioni con una persona conosciuta da poco, se single, vi renderanno energici, efficienti e disponibili: niente e nessuno potrà scalfire la vostra serenità, che saprete irradiare verso l'esterno. Nel lavoro, sarete dei mostri di efficienza e chiunque si mettesse sulla vostra strada verrà schiacciato: sarete determinati e coraggiosi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 1°aprile, indica che avrete a che fare ancora con un periodo di stallo generale: pazienza! Un problema emerso da poco con il partner potrebbe restare insoluto e non v'è modo, per il momento, di trovare una soluzione immediata. Quindi è inutile scalpitare: cercate di contare almeno fino a dieci, per non aumentate l'ansia. Se potete, rilassatevi con una bella risata. Single, forse in questo momento vi sembrerà che le vostre spalle non siano abbastanza solide per avviare una nuova relazione, ma questa potrebbe essere solamente una vostra sensazione. Tranquilli, vedrete che con calma ce la farete benissimo. Tra i vostri colleghi di lavoro, intanto, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote cercando di carpire tutto ciò che gli capitasse a portata di mano, idee comprese.

