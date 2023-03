L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° aprile. In analisi il primo giorno del nuovo mese, analizzato e messo a confronto con i simboli astrali della seconda sestina. Ansiosi di sapere quai saranno i segni fortunati e quelli con probabili difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Felicità à gogo! Le stelle del periodo vi offrono delle interessanti chance per sfuggire alla quotidianità: divertimento in compagnia del partner o, perché no, degli amici.

Finalmente una serata dedicata a chi vi è più caro, immersi in un’atmosfera di totale rilassatezza. Nel lavoro le decisioni importanti sono un onere, e un onore, del capo: se prima avete desiderato questa carica, ora non sarebbe giusto delegare. In amore, se avete in mente un viaggio o una vacanza ma ancora non avete deciso da chi farvi accompagnare, oggi saranno gli astri a suggerirvelo: convinti?

Scorpione: ★★★★. Un buon inizio weekend è alle porte. La protagonista di questo lunedì è la Luna nel segno del Leone e in favorevole trigono a Mercurio e Giove, perciò sarà abbastanza pronta a favorirvi nelle iniziative con un carico di positività. Avete l’imbarazzo della scelta fra gli obiettivi che vi stanno a cuore: non perdetevi in chiacchiere.

Nel lavoro, in un necessario chiarimento emergerà il vostro carisma, unito alla parlantina sciolta: le vostre richieste troveranno consensi e applausi. In amore i nodi vengono sempre al pettine, sappiatelo: sarà pur stata una lunga attesa farcita di ansie e dubbi, ma da ora in poi viene fuori chi aveva ragione. Dedicate la serata al riposo e allo svago.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° aprile prevede un periodo di calo generale. Con la Luna parcheggiata in Leone, i soliti problemi tornano a farsi sentire: per fortuna è sabato e la scarsa voglia di fare certamente passerà inosservata. La settimana si chiuderà con una nota di malinconia e forse un po' di disagio, ma da lunedì il vento cambierà, statene pur certi.

Nel lavoro, per intuito o buona capacità di elaborazione non avete niente da invidiare a nessuno, ma faticate a seguire un metodo di lavoro efficace: prendete provvedimenti! In amore, nel bene e nel male avvertite la responsabilità del rapporto di coppia, a causa di un periodo piuttosto faticoso per il partner. Non serve fuggire di gran carriera da situazioni impegnative, quando non vi sentite preparati: meglio sparire che collezionare una pessima figura, ovvio.

Oroscopo e stelle del 1° aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata di inizio weekend abbastanza stabile. Non lasciatevi pertanto convincere da chi dice che l’impegno non porta risultati. Sappiate che forse l’unico modo per avere successo; se poi avete anche amicizie importanti, questo vi agevolerà tantissimo.

Lavorare duro in molti casi è l’unico modo per adempiere ai vostri compiti con la coscienza pulita. Afferrate il toro per le corna e approfittate della serenità interiore per dare un taglio alle situazioni che non possono farvi crescere. In amore intanto, non permettete a qualche piccola discussione di appesantire il rapporto di coppia, anche se si tratta solo di un disagio passeggero. Parlando di fisico, occorrerebbe rivedere alcune consuetudini: eventuali squilibri andranno sanati immediatamente.

Acquario: ★★★★. Con la benedizione della Luna in Leone, questo sabato scorre tutto abbastanza tranquillamente, in un senso di blanda serenità, seppur senza grandi notizie: godetevi la pace e amen!

Gli ostacoli della quotidianità ci sono sempre, ma siete già abbastanza predisposti a non porvi troppa attenzione. Nel lavoro, se riuscirete a evitare compiti noiosi, l’unico obiettivo di questa giornata dovrà essere quello di finire ciò che resta da fare, evitando di posporre senza motivi validi. In amore, troppe parole parlate giusto per, non sempre rendono facile il dialogo: a volte si rischia di smarrirsi per quisquilie senza senso. Allora date spazio ai gesti e chiudete la bocca. La serenità di coppia è incrinata troppo spesso da piccole gelosie: il più delle volte basterebbe un solo gesto per spazzarle via.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 1° aprile, prevede qualche disagio unito a difficoltà emergenti nel corso del periodo.

La Luna in quadratura sia a Venere che Urano porta via con un funesto colpo di coda la capacità di impegnarsi nel cercare di mantenere viva l’attenzione in ambito amoroso. Purtroppo, cresce l’insoddisfazione e si creano le condizioni per nuove sviste e leggerezze. Non lasciatevi sfuggire di mano l’opportunità di ricucire uno strappo con la persona amata: ogni scusa è buona per allontanare i malumori. Nel lavoro, intanto, basterebbe un minimo di logica e di buonsenso per rendere scorrevoli i rapporti con i colleghi: meno chiacchiere, più concretezza. Fermarsi a fare il punto della situazione è, almeno una volta al mese, un comportamento saggio da tenere in considerazione.