L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 marzo 2023. Tra i sei segni della prima sestina in analisi in questo contesto a spiccare saranno tre segni. Al primo posto troviamo il Leone, favorito dall'ingresso della Luna nel segno. Un gradino più sotto, in bella mostra, Toro e Cancro, entrambi pronosticati in giornata a cinque stelle. A soffrire in questo periodo risulta Vergine e Gemelli, il primo considerato sottotono e l'altro segnato con le due stelline del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 3 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Molti pianeti bendisposti vi stimolano a mandare avanti un progetto di vita in comune con la dolce metà. Gli astri vi assisteranno nel caso aveste in mente una convivenza, l’acquisto di una casa o la volontà di regolarizzare di fronte alla legge un dolce legame: venerdì tutto sarà possibile. La presenza favorevole delle stelle accompagnerà questo fine settimana con un pizzico di allegria, da portare sempre nel cuore. Saprete sicuramente tirare fuori il vostro senso dell'umorismo al momento più opportuno e divertirvi insieme ai vostri amici. Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi.

Una chiarezza espositiva, poi, vi renderà ancora più apprezzabili agli occhi di chi ascolta.

Toro: ★★★★★. Le stelle di questo venerdì vi immergeranno in un'atmosfera quasi magica, in cui potrete veramente realizzare tutto quello che desiderate. In molti casi avrete la certezza di avere al vostro fianco la persona giusta. Vi sentite rinascere quando siete in dolce compagnia e non riuscirete a resistere al richiamo dell'amore.

Una ventata di aria fresca è ciò che porteranno gli influssi della Luna in Leone, migliorando decisamente alcuni rapporti d'amicizia rendendoli certamente più appaganti e molto più divertenti. Nel lavoro, gli astri indicano che il giro d'affari migliorerà esponenzialmente. Potrebbero capitare incredibili occasioni per allacciare nuovi contatti.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 3 marzo preannuncia un cielo astrale in aspetto dissonante. Alcune vicissitudini fuori controllo potrebbero rendere la vita di coppia particolarmente burrascosa. In particolare, non riuscirete proprio a fingere indifferenza di fronte al comportamento troppo autoritario del partner. Potreste essere vittime inconsapevoli di partner non troppo corretti, convinti di sapere cosa sia meglio per voi e cosa invece no, senza tenere conto del vostro parere. Nel lavoro, la Luna vi chiede di essere cauti con alcune spese, specialmente se la situazione economica risultasse non è del tutto stabile.

Oroscopo e stelle del 3 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Sarà una giornata scoppiettante di passione, sia che abbiate un legame di coppia stabile, che un rapporto iniziato da poco. Con la Luna presente nel segno fino a fine pomeriggio potrebbero essere ridestati i vostri bollenti spiriti. Il vostro animo allegro rinfocolerà l’unione, che si reggerà così su un incastro positivo di passioni e di sensuali complicità. Se single saprete utilizzare le parole per sedurre chi vi piace, e ci riuscirete perfettamente: sarete invincibili dal punto di vista dialettico e in grado di mettere al tappeto praticamente qualunque nemico, qualora ce ne fossero. Durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi sul lavoro: puntuali negli appuntamenti e amichevoli con i colleghi.

Leone: 'top del giorno'. Una sintonia perfetta tra voi e la dolce metà vi accompagnerà per tutta la giornata e in particolare la serata. La presenza della Luna nel segno vi renderà avvolgenti, innalzando l’emotività con la seduzione a farla da padrone. Ascoltate la voce del cuore: vi indicherà la strada giusta per arrivare a conquistare la persona che riesce a farvi vibrare i sensi. Seguite la vostra vera natura, quella di procedere verso una strategia di corteggiamento serrato: piacerà certamente a chi sapete. Nel lavoro, il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione: consigliamo di sfruttarla per ottenere i risultati a cui da tempo aspirate.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 3 marzo, mette in conto un periodo sottotono.

Non preoccupatevi troppo se l'amore in questo momento non va esattamente come vorreste. Finché Venere non tornerà vostra amica non sarà facile che le cose cambino, quindi tanto vale mettersi l'animo in pace e aspettare che arrivino dei momenti migliori. Qualcuno questo venerdì si rivolgerà a voi con una grandissima faccia tosta e questo atteggiamento vi farà parecchio arrabbiare. Del resto, le stelle si trovano ancora in aspetto dissonante e sarà del tutto normale che gli altri vi facciano innervosire di continuo. Nel lavoro, la giornata potrebbe presentare situazioni impreviste: si consiglia di gestire il denaro con oculatezza.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 marzo.