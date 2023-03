Nel fine settimana del 4 e 5 marzo 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà indiscussi protagonisti i segni del Leone, del Toro e dei Pesci. Il segno della Vergine avrà dei forti miglioramenti, mentre la bilancia troverà distrazioni adatte per il proprio benessere.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 4 e 5 marzo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore: Toro in famiglia

1° Toro: la vostra focalizzazione sulla famiglia e su tutto ciò che le gravita attorno vi darà non solo un senso di responsabilità maggiore, ma anche l'avvio per organizzare qualcosa che possa rendervi sempre più uniti e affiatati.

Secondo l'oroscopo, le emozioni positive la faranno da padrone anche con il partner, specialmente nel sabato.

2° Leone: la passionalità che vivrete nel corso del fine settimana corrente potrebbe essere una possibilità per instaurare un legame sempre più profondo con il partner, mentre potreste fare un incontro che segnerà in modo indelebile una amicizia, secondo l'oroscopo. La famiglia sarà armoniosa e pronta ad ascoltarvi.

3° Pesci: vi troverete molto a vostro agio con le amicizie, magari qualcuno che non vedete da molto tempo sarà lì per voi appositamente per scambiare due chiacchiere. La famiglia vivrà una sintonia che potrebbe durare molto a lungo e farvi anche fare uno strappo alla regola niente male.

4° Scorpione: la famiglia vi porterà delle bellissime novità che potrebbero in qualche modo essere utili per il vostro umore, incredibilmente in rialzo dopo tanto tempo. Una notizia in particolare potrebbe destare non solo il vostro interesse, ma anche la vostra felicità.

Avventure per Sagittario

5° Sagittario: avrete una bella avventura da vivere con la famiglia e con il partner, magari un viaggio breve che vi conferirà una vera e propria rigenerazione su tutti i campi.

Secondo l'oroscopo non mancheranno le occasioni per fare nuove conoscenze, anche se tenderete a considerare molto più attentamente le persone che sono già amicizie di vecchia data.

6° Acquario: avrete una bella intesa con la famiglia, soprattutto se siete recentemente usciti da una situazione di conflitto o di tensione. Fate semplicemente attenzione al vostro umore, perché potrebbe essere piuttosto altalenante e farvi sentire alquanto fuori tono.

7° Gemelli: avrete una spensieratezza molto positiva nonostante ci siano alcune diatribe all'interno del contesto familiare. Per il momento risolverle potrebbe risultare quasi una sfida da prendere in considerazione con una forte determinazione. Lasciarvi abbattere dalle vicende quotidiane non sarà un comportamento da contemplare.

8° Bilancia: qualche incontro o qualche amicizia riuscirà almeno in parte a farvi dimenticare qualche situazione non esattamente rosea con le persone che amate, anche se si tratterà di una condizione abbastanza passeggera. Secondo l'oroscopo avrete sempre e comunque la famiglia dalla vostra parte che potrà ascoltare i vostri disagi.

Capricorno in difficoltà

9° Vergine: penserete di mettere un po' in ordine sia nella vostra vita che per quanto riguarda le relazioni interpersonali.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, farete di tutto per poter ristabilire un vostro equilibrio e quello della famiglia, che sia la vostra oppure di origine.

10° Capricorno: dovrete fare qualcosa per ristabilire una intesa amorosa che sia molto più stabile e comunque dovrete anche ridimensionare un rapporto di amicizia che potrebbe essere motivo di dissidi interiori. Dedicarvi alla famiglia e ai figli in questo momento potrebbe essere decisamente rilassante, contro le previsioni.

11° Cancro: avrete la famiglia dalla vostra parte che potrà ascoltare le divergenze che avete avuto con il partner nel corso della settimana e che purtroppo potrebbero persistere anche nel fine settimana. Fare i conti con le vostre emozioni potrebbe essere difficile, ma non impossibile.

12° Ariete: dovrete purtroppo risolvere una diatriba che nel fine settimana potrebbe tenervi sotto scacco a lungo, e probabilmente potreste anche avere un allontanamento da parte della persona a cui tenete, non necessariamente il partner.