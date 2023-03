L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 marzo 2023. La Luna si troverà nel segno della Vergine, mentre il Sole continuerà il percorso in Pesci. Queste combinazioni incoraggeranno certamente le espressioni emotive profonde e la buona riflessività. La Luna favorirà l'analisi, l'introspezione e l'attenzione ai dettagli, mentre il Sole inviterà alla creatività, al misticismo e all'intuizione.

Questo è un buon momento per dedicarsi alla meditazione e al rafforzamento del proprio "io" interiore. Per molti segni sarà di sicuro una giornata ricca di energia positiva, il che potrebbe essere sfruttata per risolvere questioni di lavoro o per rafforzare eventuali legami d'amore con problematiche da sanare.

La Luna in Vergine, in trigono con Urano in Toro, renderà più facili le trattative lavorative e favorirà l'espressione di sentimenti di affetto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani, martedì 7 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Giove, ritornato a sorridervi grazie all'amorevole abbraccio con Venere (congiunzione), vi metterà a contatto dolcemente con la persona amata, apparecchiando momenti che potrebbero tingersi di atmosfere romantiche, specie se siete coinvolti in una storia d’amore iniziata da poco. Un prospetto dei transiti odierni caratterizza uno scorrere abbastanza armonico dei corpi celesti, mentre Giove vi gratificherà con la sua azione di dinamico realismo.

Sarete coinvolti positivamente in ogni vostra mossa, il che vi vedrà protagonisti in molti campi della quotidiana esistenza. Nel lavoro, avrete un estro elevato che vi permetterà di superare dubbi e incertezze circa una mansione che da poco vi è stata affidata.

Toro: ★★★★★. Ricercare l’armonia all’interno della coppia, questo prossimo martedì, sarà la vostra occupazione dominante.

Vi spenderete per ottenerla con tutto il vostro vigore, passionale e mentale. La capacità di creare armonia in famiglia con la vostra personalità calda e umana, renderà la giornata e la serata perfette da vivere insieme a chi amate. Avere l’attitudine a sapersi adattare alle situazioni vi farà gioco, consentendovi di primeggiare in ogni situazione.

In generale, le stelle favoriranno l'intuizione, suggerendovi all'occorrenza le mosse giuste da fare in caso di complicanze. Nel lavoro, potrebbe essere utile tutta la vostra conoscenza acquisita, quindi non sottovalutate né le vostre idee né le vostre capacità, che di certo non mancano.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 7 marzo promette di allontanare da voi qualsiasi sprazzo di negatività. In tanti vi aprirete al nuovo giorno mettendo in gioco tutte le vostre migliori risorse, le vostre passioni, i desideri. La dolcezza unita alla capacità di saper andare incontro ai desideri del partner, sarà il tratto dominante nella capacità di sedurre, al punto da caratterizzare in positivo la relazione.

Venere vi sorriderà in modo deciso, innalzando il livello della sensibilità, dell’intuito e dell’attitudine ad essere empatici con chi si ama. In famiglia riuscirete a risolvere questioni un po’ intricate: usate il buon senso pratico e la forza di decisione. Nel lavoro sarà una giornata molto dinamica, piena di impegni ma anche di buone novità. Tenetevi pronti perché vi state muovendo molto velocemente.

Oroscopo e stelle del 7 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Domani, martedì 7 marzo, vi darete da fare per il benessere della persona amata risolvendo, con la vostra ineguagliabile logica, una questione che ultimamente è stata fonte di preoccupazione. Saturno infatti vi renderà capaci di prendere in mano una situazione che sembrava impossibile da risolvere mutandola a vostro vantaggio.

Si profila per altri del segno una giornata gratificante per l’armonia familiare. in primo piano spiccheranno garbo, buon senso e razionalità: ogni piccola controversia che si dovesse verificare nell’ambito domestico sarà risolta all'istante. Una ventata di novità in ambito lavorativo: nell'aria la possibilità di recuperare un rapporto con un collega con cui ultimamente vi sono stati scontri animati.

Leone: ★★. Le energie fisiche saranno in leggero calo. Soprattutto il rapporto con il partner potrebbe creare qualche problema. State calmi, aspettate che i pianeti facciano il loro corso. Sappiate che in questo momento i sogni ad occhi aperti potrebbero essere abbastanza pericolosi: l’illusione è in agguato e con essa la delusione.

Insomma, una giornata a metà quella che vi aspetta: prima parte sufficientemente buona, seconda parte molto più difficoltosa. In chiusura del periodo le stelle renderanno difficile contenere alcuni sfoghi emotivi, pronti ad esplodere a causa di situazioni poco gradevoli che state vivendo. Sul lavoro, per voi non è mai facile farvi valere e quando i colleghi vi invitano a farlo l'effetto è disastroso: vi bloccate e non riuscite a combinare nulla.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, 7 marzo, vede in rialzo la capacità di ricreare l’intesa con la vostra metà. La personalità empatica e comprensiva riguardo le esigenze del partner, vi favorirà nel produrre un clima di tenera condivisione e di fascino.

Tale stato giocherà un ruolo determinante nel riuscire a rendere piacevole e serena la vita di coppia. In generale questo nuovo giorno di marzo sarà anche molto gioioso, basato sull’armonia con i vostri amici. Un cielo luminoso collaborerà nel far sì che lo scambio tra voi e le persone che avete accanto sia piuttosto sereno, improntato al rispetto reciproco. Nel lavoro, le vostre idee brillanti, alcune davvero originali, riusciranno ad essere molto persuasive. Tante le persone che vorrebbero lavorare accanto a voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 marzo.