Prende il via la seconda settimana del mese di marzo. Siamo giunti alla giornata del 6 marzo 2023, momento che porterà a nuovi cambiamenti astrologici e novità a tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo quali leggendo l’Oroscopo del giorno dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vedrà qualche momento interessante, questo in particolare se vivete una storia da poco tempo. Nel lavoro potreste andare incontro ad alcune difficoltà nei rapporti con soci e collaboratori, questo è un periodo che vi vede molto impegnati.

Toro: per i sentimenti probabile che in questa giornata ci sarà una scelta da fare, possibili discussioni con la persona amata.

Nel lavoro c'è voglia di emergere e a breve anche Venere nel segno aiuterà in questa fase.

Gemelli: a livello sentimentale siete alla ricerca di nuove emozioni grazie anche a Venere favorevole. Vi sentite più forti. Nel lavoro ritrovate stabilità e voglia di fare, le nuove collaborazioni andranno meglio.

Cancro: in amore giornate in cui qualcosa dovrà essere analizzato e rivisto, valutate al meglio il vostro rapporto. A livello lavorativo c'è da riflettere su quelle che saranno le scelte da fare in futuro.

Leone: per i sentimenti situazione generale interessante, in particolare per quelle questioni che vanno avanti da tempo. Nel lavoro Venere è in buon aspetto, sfruttate tutte le occasioni che arriveranno.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore una storia potrà tornare protagonista, attenzione solo a qualche opposizione planetaria. Nel lavoro le proposte fatte in questo periodo saranno interessanti, attenzione solo a Saturno opposto che chiede chiarezza.

Bilancia: a livello amoroso meglio evitare discussioni in queste ore, vi sentite maggiormente stanchi.

A livello lavorativo probabile che non manchi qualche errore, qualche parola di troppo.

Scorpione: per i sentimenti Mercurio è in aspetto interessante, alcune relazioni vivranno una fase di maggiore forza, potrete recuperare il tempo perduto. Nel lavoro meglio fare attenzione visto che a breve ci saranno scelte da portare avanti.

Sagittario: per i sentimenti stelle che sono dalla vostra parte, non ponetevi ora dei limiti in una storia. Nel lavoro non rimandate nulla, concludete quanto possibile adesso grazie a Giove favorevole.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata migliore, ci sarà la possibilità di fare una nuova scelta. Nel lavoro per chi ha un'attività in proprio questo è un periodo di nuove opportunità.

Acquario: a livello amoroso giornata da tenere sotto controllo ma le cose andranno meglio da metà settimana. Nel lavoro non rimandate una scelta, le occasioni arriveranno adesso.

Pesci: in amore presto potrete fare una grande scelta, in particolare se siete single da tempo. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente in questi giorni avrà voglia di fare qualcosa in più.