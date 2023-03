Nella giornata di martedì 7 marzo 2023, l'Oroscopo vedrà in prima posizione i nati sotto il segno dell'Acquario, seguiti a ruota dal Toro. I segni che saranno in ribasso, come quello del Cancro, dovranno avere molta pazienza. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 7 marzo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì 7 marzo: Toro in famiglia

1° Acquario: un incontro, probabilmente potrebbe capovolgere la vostra situazione amorosa, cambiandola in meglio. Potrete avvantaggiarvi con qualche momento di spensieratezza e di divertimento da trascorrere insieme alle persone a cui tenete di più come, ad esempio, qualche familiare stretto.

2° Toro: avrete una forte propensione ad aiutare la vostra famiglia, a farla sentire decisamente importante nella vostra vita, vedendola progredire sempre di più. Sul piano personale, invece, avrete voglia di rinnovare il vostro look per rendere questa giornata particolarmente speciale.

3° Ariete: vivrete una bella giornata di romanticismo intenso che potrebbe portare anche a qualche passo importante nella vostra relazione, come un possibile matrimonio o un figlio. Sicuramente l'ambito familiare sarà in perfetta armonia con quel che desiderate con il partner.

4° Leone: novità nella coppia. Secondo l'oroscopo, potrete godere di una bellissima armonia anche all'interno del contesto familiare, mentre nelle relazioni professionali si creerà una forte convergenza di intenti.

Esperienze per Pesci

5° Pesci: avrete qualche bella esperienza che, con tutta probabilità, vi farà fare anche qualche incontro interessante. Poteste anche condividere gli stessi passatempi e le stesse passioni e l'amicizia potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più, secondo l'oroscopo. Basterà attendere.

6° Capricorno: potrete vivere dei momenti di svago con le vostre amicizie, mentre con la famiglia ci sarà un po' di tensione che comunque si allenterà nel corso della giornata.

Secondo l'oroscopo, vi darete da fare nell'intraprendere un progetto molto ambizioso.

7° Bilancia: fare buon viso a cattivo gioco sul lavoro potrebbe favorire un'intesa che potrebbe apparirvi inaspettata. Secondo l'oroscopo, la voglia di passionalità in amore potrebbe essere un incentivo per sapere cosa volete realmente dalla vostra relazione.

8° Gemelli: vivrete un po' di noia nella vostra relazione, mentre, al contrario, sarete più dinamici all'interno del contesto professionale. Sicuramente le vicende lavorative vi metteranno alla prova anche perché saranno molto impegnative.

Cancro paziente in amore

9° Scorpione: dovrete rivedere qualche rapporto che, nel tempo, è andato deteriorandosi, portando ad un'incertezza che si sta trascinando per tanto tempo. Secondo l'oroscopo, avrete qualche piccolo successo finanziario che potrebbe favorire un terreno fertile per altri guadagni.

10° Cancro: dovrete essere molto pazienti in amore, perché, ora come ora, non ci sono sviluppi reali nella vostra storia. Fare qualcosa che possa distrarvi vi servirà per mantenere una serenità di fondo.

11° Sagittario: in amore potrebbero non esserci le novità che state attendendo, per cui essere pazienti con il partner e comprenderlo potrebbe essere fondamentale. Secondo l'oroscopo, non sempre il vostro umore sarà alto come vorreste.

12° Vergine: sarete molto attenti in amore e, a tratti, sarete pervasi da un disincanto che, con tutta probabilità, vi accompagnerà a lungo. Effettivamente, andare con i piedi di piombo, in questo momento, potrebbe farvi evitare delusioni cocenti.