L'Oroscopo di domenica 12 marzo prevede un Saturno attivo per i nativi Bilancia, che saranno più incisivi sul posto di lavoro, mentre buoni sentimenti non mancheranno per i nativi Pesci. Mercurio invoglia i nativi Cancro a cercare nuovi stimoli e occasioni, mentre Leone potrebbe prendere lentamente le distanze da alcune persone. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 12 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 12 marzo 2023 segno per segno

Ariete: una conclusione di settimana degna di nota per voi nativi del segno grazie a Venere.

Il pianeta dell'amore sarà sempre meno influente, quindi sarà opportuno cercare di mantenere un buon rapporto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo vi darete da fare. Marte e Giove vi renderanno propositivi e pieni di idee, che con il giusto impegno potrebbero tradursi in buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non all'altezza delle vostre aspettative secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner si rivelerà un po’ sottotono a causa di alcune discussioni Non arrampicatevi sugli specchi: cercate di essere sinceri fin da subito. Per quanto riguarda il lavoro saprete destreggiarvi bene tra le mille mansioni da svolgere, ottenendo spesso solidi risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale positiva in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

La settimana si chiuderà bene per voi, concedendovi momenti davvero piacevoli insieme alla vostra dolce metà grazie a Venere in sestile. Nel lavoro tenete gli occhi aperti, perché con Mercurio in quadratura alcuni progetti potrebbero non andare come previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica convincente dal punto di vista professionale.

Mercurio in trigono dal segno dei Pesci vi stimolerà a dare di più in quel che fate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna vi darà una mano, ma con Venere in quadratura attenzione a ciò che potreste dire o fare. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, potreste prendere le distanze da certe persone in questo periodo.

Venere sta per spostarsi in una posizione scomoda per voi, e non sarà così facile mantenere un buon rapporto con le persone che amate. Nel lavoro alcuni progetti non vi convincono più, al punto che potreste rivedere i vostri piani a lungo termine. Voto - 6️⃣

Vergine: l'ottimismo è in aumento da parte vostra secondo l'oroscopo grazie a questo cielo che si farà sempre più favorevole nei vostri confronti, soprattutto in amore. Certo, a volte vedrete ancora tutto nero, ciò nonostante cercherete in tutti i modi di rendere migliore la vostra vita sentimentale e sociale. Nel lavoro attenzione a come gestirete alcune mansioni. Mercurio opposto potrebbe infatti portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Bilancia: Saturno vi darà una mano in questo periodo sul fronte professionale, insieme al pianeta Marte, in trigono dal segno dei Gemelli.

In amore sarete ancora poco romantici con il partner e amichevoli con amici e familiari. Il vostro umore però sta lentamente migliorando, dunque non arrendetevi. Voto - 7️⃣

Scorpione: un'ottima conclusione di settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna vi sorride, e vi permetterà di sentirvi in perfetta sintonia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Anche nel lavoro riceverete numerose soddisfazioni grazie a Mercurio in trigono che vi aiuterà a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica, merito del pianeta dell'amore Venere, in trigono dal segno dell'Ariete.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete ancora impegnarvi tanto per raggiungere i vostri obiettivi. Con Mercurio e Marte in cattivo aspetto sarà difficile, ma non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. La Luna vi permetterà di sentirvi più a vostro agio con il partner, ma con Venere in quadratura non potrete comunque pretendere troppo dal vostro rapporto. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri affari in modo egregio, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà la domenica ideale per parlare di sentimenti a causa della Luna in quadratura. Il periodo che sta per arrivare potrebbe non essere così intrigante in amore.

Single oppure no, dovrete preservare quanto di buono siete riusciti a fare fino ad ora. Nel lavoro invece continuerete a gestire in modo egregio i vostri progetti, merito della buona posizione di stelle come Marte e Saturno. Voto - 7️⃣

Pesci: i buoni sentimenti non mancheranno in questa giornata di domenica grazie a una splendida Luna in congiunzione. Single oppure no, datevi da fare per rendere questo periodo magico. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Non affaticatevi troppo però, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣