Mercoledì 15 marzo troviamo sul piano astrale la Luna assieme a Plutone transitare nel segno del Capricorno, mentre Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Nodo Nord insieme a Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Giove e Venere resteranno stabili in Ariete. Nettuno, Mercurio, Saturno e il Sole, infine, permarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: partner in primo piano. L'amato bene parrà essere sovente al centro dei pensieri dei nati Scorpione questo mercoledì, col segno Fisso che si riscoprirà voglioso di soddisfare ogni esigenza del partner, dalle trasgressioni sotto le lenzuola ai peccati di gola.

2° posto Pesci: sorvolare. Qualcuno facente parte la sfera professionale potrebbe, nel corso del 15 marzo, comportarsi sgarbatamente o essere ineducato nei riguardi dei nati Pesci, ma quest'ultimi risponderanno sempre con un radioso sorriso a trentadue denti.

3° posto Ariete: aiuti. Un membro della famiglia originaria si farà, con buona probabilità, in quattro per aiutare i nati Ariete nelle ventiquattro ore in questione, specialmente per ciò che concerne questioni riguardanti la prole del segno di Fuoco.

I mezzani

4° posto Sagittario: determinati. Ciò che non riusciranno a raggiungere in termini di risultati in campo monetario, gli arcieri potrebbero bilanciarlo mettendo in campo una determinazione invidiabile, la quale gli varrà un bottino finanziario in linea con le aspettative.

5° posto Toro: pazienti. La qualità regina del carnet caratteriale del primo segno Fisso, durante questo giorno di fine inverno, sarà probabilmente l'inclinazione dello stesso a sfoggiare un mood decisamente più paziente del solito.

6° posto Leone: l'insorgere dei nemici. Col quadrato Urano-Saturno che ha tenuto spesso banco negli ultimi due anni, i felini hanno potuto soltanto sospettare chi tramasse alle loro spalle, mentre questo mercoledì li metterà probabilmente dinanzi a dei nemici fatti e finiti.

7° posto Vergine: straniti. A causa di una lucidità mentale che segnerà il passo questo mercoledì, i nati Vergine saranno, c'è da scommetterci, propensi a equivocare alcuni atteggiamenti delle persone care, divenendo perplessi per tali comportamenti anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

8° posto Gemelli: sfrontati. Sia sul fronte comunicativo che su quello comportamentale, i nati Gemelli potrebbero risultare sopra le righe il 15 marzo, specialmente in fase di nuova conoscenza dove penseranno di sfoggiare del carisma che verrà interpretato in tutt'altro modo dalla controparte.

9° posto Acquario: stanchi. Più che fisicamente i nati Acquario avranno buone chance di avvertire questo mercoledì una pressante stanchezza psicologica, figlia delle numerose attività portare a compimento ultimamente ma anche dell'impegno profuso per far sì che le stesse s'incastrassero nel migliore dei modi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: cercasi alleati. L'alea di casa Cancro, durante questo giorno di metà marzo, sarà presumibilmente di mettersi alla ricerca di alcuni alleati per dei nuovi progetti professionali senza, però, rendersi conto che sarebbe meglio avviare tali percorsi in solitaria.

11° posto Bilancia: riconoscimenti flop. I nati Bilancia questo mercoledì faranno, con ogni probabilità, i conti con l'assenza di riconoscimenti morali da chi gli vuol bene, come un'amica che non ringrazierà dopo un favore ottenuto oppure i figli che non saranno grati dopo avergli cucinato le loro pietanze preferite.

12° posto Capricorno: ciò che non va. L'ostico aspetto tra la Bianca Signora e il satellite femminile potrebbe illuminare a giorno tutto ciò che non va nei rapporti relazionali di casa Capricorno, abbassando drasticamente la voglia nativa di rapportarsi col mondo circostante.