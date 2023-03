L'Oroscopo della giornata di domenica 5 marzo prevede una Bilancia più schietta in amore ma ancora poco romantica, mentre i Gemelli potrebbero essere un po’ distratti, soprattutto al lavoro. Il Leone darà sfogo ai propri sentimenti, mentre il Toro potrebbe faticare a esternare le proprie emozioni.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per tutti con l'oroscopo di domenica 5 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 5 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà davvero bene per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere favorevoli godrete di un'ottima intesa, e potrete sperare in qualcosa di più oltre ai sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro, con le giuste idee potrete andare lontano. Non smettete dunque di innovare. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali mediocri dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura dal segno del Leone rallenterà il vostro entusiasmo, e potreste faticare non poco a esternare le vostre emozioni, o perlomeno quelle giuste nei confronti delle persone che amate. In ambito lavorativo avrete ben chiaro il punto della situazione. Potrebbe essere necessario del tempo per gestire alcuni progetti, ma saprete dove mettere le mani. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci, ultimamente siete un po’ troppo distratti in ambito lavorativo. Le vostre prestazioni professionali saranno in calo, e occorre capire dove state perdendo terreno.

In amore sarà una domenica davvero equilibrata e soddisfacente grazie alla Luna e Venere. La persona che amate sarà un vero e proprio sostegno per voi. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata stabile dal punto di vista professionale. I vostri progetti andranno avanti, seppure non a un ritmo particolarmente incalzante. In amore Venere in quadratura sarà una spina nel fianco.

Continuerete a voler bene alla vostra anima gemella, ma alcune cose dovranno necessariamente cambiare nella vostra storia d'amore. Voto - 7️⃣

Leone: un'ottima conclusione di settimana secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere favorevoli, pronti a riempire d'emozioni la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo dovrete dimostrare di essere i più adatti per svolgere determinati ruoli, mettendo in campo tutte le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste non cogliere al meglio il punto della situazione in ambito professionale. Mercurio e Marte in cattivo aspetto vi metteranno in difficoltà, rendendo difficile valutare certe situazioni. In amore arriveranno buoni momenti con il partner, che vi permetteranno di godere di una relazione stabile, ma non particolarmente romantica. Voto -6️⃣

Bilancia: previsioni astrali discrete in amore grazie alla Luna in sestile. Sarete più schietti con la persona che amate, ciò nonostante ci sarà poco spazio per il romanticismo più puro tra voi e la vostra fiamma.

Nel lavoro meglio non prendere troppi rischi per il momento, nonostante le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica non molto brillante in amore, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone. Non sempre il vostro modo di essere romantici sarà ben inteso dal partner, ma per fortuna non attraverserete un periodo di crisi. In ambito lavorativo arriveranno buone soddisfazioni nel prossimo periodo. Non lasciatevi sfuggire inoltre interessanti occasioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica 5 marzo intenso dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere favorevoli. Cuori solitari o meno, le emozioni non mancheranno in questa giornata, che vi darà grandi soddisfazioni se sfruttata appieno.

In ambito lavorativo raggiungere certi obiettivi potrebbe farsi più complicato considerato Mercurio in quadratura, ciò nonostante avrete ancora buone possibilità di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ancora traballante a causa di Venere in quadratura. Questo cielo però non sarà così per sempre, e tra voi e il partner presto tornerà il sereno. In ogni caso, voi dovrete metterci tutto il vostro buon cuore, e quando volete, saprete cosa fare. In ambito lavorativo Mercurio porterà interessanti suggerimenti per i vostri progetti, che non dovrete ignorare. Voto - 7️⃣

Acquario: ultima giornata della settimana non particolarmente soddisfacente in amore. La Luna sarà in opposizione e, anche se Venere vi darà una mano, non aspettatevi una relazione di coppia così affiatata.

Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, dovrete avrete sempre sotto controllo la situazione, grazie in particolare a Marte e Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale positiva in questa giornata di domenica. Gli astri vi guideranno verso una giornata davvero appagante per voi e per il partner, ma anche voi single avrete buone emozioni da condividere. In ambito lavorativo sarete più precisi nei vostri progetti, ma soprattutto più sicuri delle vostre capacità. Voto - 8️⃣