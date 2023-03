Nella settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà la presenza del pianeta Venere nella costellazione dell'Ariete insieme a Giove. In calo ci saranno il Capricorno e la Bilancia. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo: Ariete in testa

1° Ariete: l'amore potrebbe essere l'indiscusso protagonista di una storia decisamente passionale e romantica, ricca di colpi di scena positivi e di esperienze che potrebbero diventare un'incentivo per una forte maturazione da entrambe le parti.

Con la famiglia ottima intesa nel corso della seconda metà della settimana, magari una bella notizia potrebbe avvicinare anche quelle persone con le quali avete avuto dei diverbi importanti nel corso dell'ultimo periodo.

2° Acquario: questa bella situazione amorosa che si presenterà in questa settimana vi vedrà vivaci, vogliosi di intraprendere una nuova relazione, se avete avuto una separazione recente, oppure rivitalizzare la vostra storia d'amore attuale con un viaggio o con una bella esperienza che possa darvi un'ulteriore spinta. Nel fine settimana, vi sentirete sempre più innamorati e forse anche pronti per un passo importante nella vostra storia.

3° Pesci: esplorerete ogni orizzonte sentimentale con una spensieratezza che vi fa onore.

Fate largo agli incontri, alle esperienze, anche a quelle che non promettono molto. Nella coppia si apriranno scenari di intesa che sfoceranno inevitabilmente nella passionalità. Avrete anche una nuova consapevolezza dell'amore, più matura, per cui nel fine settimana farete uno strappo alla regola, con il dialogo e una buona comunicazione con il partner.

4° Leone: il vostro elemento ulteriormente illuminato dal pianeta Venere porterà una ventata di novità nella coppia. Una svolta, oppure una notizia, incrementerà la passione nella vostra relazione. Anche la vostra disponibilità verso gli altri potrebbe subire una bella impennata. Sicuramente verrete apprezzati, specie nella seconda metà della settimana, quando l'intesa con le conoscenze e le amicizie si farà sempre più intensa.

Toro comunicativo

5° Toro: la famiglia sarà al centro della vostra attenzione, anche se in amore potrebbero persistere quelle piccole diatribe che vi danno fastidio. Emozioni molto forti e positive all'inizio della settimana. Farete qualche incontro che potrebbe essere un incentivo alla comunicazione, oltre che una grande opportunità per intraprendere un'amicizia sincera.

6° Scorpione: con Mercurio dalla vostra parte, niente sarà impossibile. Tuttavia, questa settimana potreste incentivare il dialogo e la comprensione, ma non l'amore come vorreste. Ci sarà molto spazio anche se state vivendo una relazione e questo incentiverà le amicizie e anche qualche incontro in più. Avrete anche l'opportunità di rinsaldare le relazioni familiari.

7° Sagittario: non ci saranno novità rilevanti in amore in grado di soddisfare la vostra voglia di romanticismo. Potrebbe presentarsi però un'occasione per mettere da parte le diatribe che sono accadute nel corso del tempo. Una riappacificazione importante potrebbe verificarsi anche all'interno del contesto familiare, anche se ci saranno situazioni che non potranno mai più tornare come un tempo.

8° Vergine: sarete messi alla prova da Saturno in opposizione, ma soprattutto da un disincanto di fondo che adesso non vi farà pensare molto all'ambito amoroso. Sarete, però, orientati a fare qualche amicizia che possa in qualche modo essere una spalla su cui appoggiarvi nei momenti difficili. Secondo l'oroscopo, la Luna potrebbe farvi sentire molto leggeri nella prima metà della settimana, mentre nel weekend avrete voglia di un po' di solitudine.

Gemelli annoiato

9° Gemelli: ci potrebbe essere un'atmosfera noiosa nella vostra relazione, magari una situazione che non sarà in linea con qualche idea che avevate in mente con il vostro partner. Ora ci saranno degli impegni che non vi permetteranno di trascorrere molto tempo con la persona amata e, probabilmente, neanche l'opportunità di chiarirvi in caso di diverbi. La famiglia vi darà quel supporto mentale che potrebbe rendervi un po' più spensierati nel fine settimana.

10° Capricorno: Venere in posizione sfavorevole non vi darà quella carica da utilizzare sul piano amoroso. Quindi, nella vostra relazione, potrebbe esserci una certa tensione che potrebbe essere decisamente persistente. Anche con le amicizie ci sarà un calo sostanziale dell'intesa e della comunicazione, per cui stare un po' da soli, nel fine settimana, sarà doveroso per poter riflettere più attentamente sulle prossime mosse.

11° Bilancia: avere Venere in opposizione potrebbe non essere molto consono alla voglia di amore e di passione che state vivendo in questo momento, però dovrete comprendere che qualcosa probabilmente deve essere ridimensionata nella vostra relazione. Favorire un'atmosfera più leggera, al momento, potrebbe non darvi i risultati sperati. Anche nella vostra cerchia di amicizie potrebbe subentrare un periodo alquanto noioso o soggetto a diatribe.

12° Cancro: per voi ci saranno delle incomprensioni in amore, forse una delusione nelle situazioni più pesanti. Venere potrebbe giocarvi qualche brutto tiro, soprattutto se avete voglia di innamorarvi. Fate attenzione a chi vi dice di amarvi in questo momento, evitate di illudervi e di scambiare una cosa per un'altra, magari completamente opposta. Ci saranno dei bei momenti da trascorrere con la famiglia durante i primi giorni della settimana.