L'oroscopo di martedì 14 marzo prevede un po’ di malumore per la Vergine, complice il Sole e la Luna in cattivo aspetto, mentre un po’ di indecisione potrebbe incidere sui progetti professionali dei nativi Sagittario. L'Ariete dimostrerà di essere forte e autonomo, non solo in ambito lavorativo, mentre Leone si sentirà particolarmente attraente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 14 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 14 marzo 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì valida per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate.

Con Venere e la Luna in buon aspetto, i buoni sentimenti tra voi e la vostra anima gemella non mancheranno. Anche voi single proverete a essere più diretti e romantici con la persona che amate. In ambito lavorativo dimostrerete di essere forti e autonomi, in grado di poter gestire al meglio anche progetti complessi. Voto - 9️⃣

Toro: alcune risposte potrebbero finalmente arrivare in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Alcuni progetti infatti si riveleranno un successo, e vi sentirete pronti ad ambire più in alto. In amore questo cielo non avrà molto da offrirvi, ciò nonostante potrete godere di una buona relazione di coppia in questa giornata. Voto - 7️⃣

Gemelli: il rapporto con il partner sarà piuttosto movimentato in questo martedì di marzo.

La Luna in opposizione potrebbe allontanarvi dal partner, o mettere in discussione alcuni aspetti del vostro rapporto. Nel lavoro avrete bisogno di ritrovare la giusta direzione affinché continuiate a raggiungere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: in amore non sarete dei veri e propri romanticoni, ciò nonostante questo periodo un po’ burrascoso sta per concludersi per voi.

Adesso, dovrete dimostrare buoni sentimenti e profondo interesse verso la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti andranno avanti serenamente, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: ottimo martedì per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere dalla vostra parte, e vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, pronti a cogliere ogni momento d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro presto anche voi potrete ottenere importanti successi e soddisfazioni se dimostrerete al meglio le vostre capacità. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste essere un po’ di malumore in questa giornata a causa della Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, sarà importante moderare il vostro atteggiamento, e non reagire in modo impulsivo di fronte alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro non tutte le vostre idee potrebbero essere così proficue considerato Mercurio e Marte negativi. Voto - 5️⃣

Bilancia: configurazione astrale altalenante in amore, ma comunque in salita secondo l'oroscopo. Venere sarà negativa ancora per poco, e in questa giornata ci penserà la Luna in sestile ad aiutarvi a recuperare intesa all'interno della vostra relazione di coppia.

Nel lavoro Marte e Saturno vi aiuteranno nei vostri progetti, ciò nonostante, con Giove in opposizione meglio non essere troppo ambiziosi o superficiali nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio, in trigono dal segno amico dei Pesci, porterà buone idee in questa giornata, utili ambire più in alto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti dimostrerete il vostro amore al partner in maniera davvero efficace. Anche voi single potrete decidere di essere più diretti nei confronti della vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Sagittario: un po’ d'indecisione nei vostri progetti professionali potrebbe farsi notare secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Mercurio in quadratura infatti sarà motivo di possibili malintesi o imprevisti nelle vostre mansioni.

In amore vi sentirete piuttosto sereni e in sintonia con la persona che amate. Anche voi single sarete più propensi a essere sociali, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo non avrà molto da offrirvi per quanto riguarda i sentimenti, anzi, con Venere in quadratura non potrete pretendere troppo dal vostro rapporto. Ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner lentamente tornerà a salire, ma dovrete essere pazienti e non causare ulteriori problemi e discussioni. Nel lavoro Mercurio in sestile sarà un valido alleato, utile per gestire bene i vostri progetti, evitando spiacevoli imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di martedì positiva per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna e Venere ben allineati.

Single oppure no, dimostrerete fascino e maturità, qualità che la vostra fiamma sicuramente apprezzerà. Anche in ambito lavorativo dimostrerete una buona preparazione, utile per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna in congiunzione vi permetterà di mostrare amore e gentilezza nei confronti della persona che amate. Se siete single sarete piuttosto romantici e sentimentali, e non si escludono nuovi incontri davvero interessanti. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio favorevole. Voto - 8️⃣