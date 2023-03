L'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 marzo vedrà la Luna tra il segno del Sagittario e del Capricorno che potranno contare su una storia d'amore più equilibrata, mentre l'Acquario sarà più tonico al lavoro, grazie a Marte. Giornata incolore per i nativi Cancro, complice la Luna e Venere in cattivo aspetto, mentre Pesci dimostrerà una maggiore intesa. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 15 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 marzo 2023, segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì sottotono per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna si sposterà nel segno del Capricorno, e con Venere sempre meno influente, faticherete a essere romantici nei confronti del partner. Se siete single il tempo da dedicare ai sentimenti non sarà molto. In ambito lavorativo avrete buone idee da sviluppare, e con l'aiuto di Giove in congiunzione riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in rialzo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte e, single oppure no, arriveranno bei momenti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single l'amore sarà più al centro dei vostri pensieri. In ambito lavorativo Mercurio vi darà buone opportunità professionali che, se gestite bene, potrebbero portarvi risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna smetterà di darvi fastidio nella seconda parte di questa giornata secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile dal segno dell'Ariete, ci saranno i presupposti adatti per poter vivere un rapporto affiatato. Sul fronte professionale avrete ancora qualche asso nella manica per cercare di mettere insieme progetti davvero interessanti.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata incolore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, complice la Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non siate troppo indiscreti nei confronti della persona che amate. Anche in ambito lavorativo, faticherete ad essere abbastanza concentrati sui vostri progetti. Potrebbe esserci, infatti, qualcosa che vi sfugge e che dovrete rivedere.

Voto - 6️⃣

Leone: con Venere in trigono dal segno dell'Ariete mostrerete buoni sentimenti nei confronti del partner in questa giornata. Anche voi cuori solitari sarete più romantici e affiatati, con buone possibilità di riuscire a fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo, ma alla fine riuscire a mettere insieme risultati davvero appaganti. Voto - 8️⃣

Vergine: staccare la spina ogni tanto vi permetterà di recuperare vigore, ciò nonostante, con questo cielo non potrete permettervi di temporeggiare con i vostri progetti professionali. Sarà necessario, dunque, dimostrare concentrazione e impegno in quel che fate. Sul fronte sentimentale la Luna vi darà una mano nella seconda parte di questa giornata, rendendo più affiatato il rapporto tra voi e la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Bilancia: il pianeta Marte, in trigono dal segno dei Gemelli, vi renderà più attivi e pieni di energie, da spendere in ambito lavorativo per portare avanti le vostre mansioni. In amore sarete messi in difficoltà dalla Luna in quadratura oltre che da Venere in opposizione. Single oppure no, pazienza e comprensione saranno fondamentali per cercare di vivere un buon rapporto con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì appagante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi sorriderà dal segno del Capricorno e, single oppure no, potrebbe essere un buon momento per approfondire il legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi geniali per portare avanti i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: anche se la Luna lascerà il vostro cielo a metà giornata, il pianeta Venere vi permetterà ancora di godere di un bel rapporto con la vostra anima gemella, soprattutto voi che siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, non sarete in splendida forma a causa di Marte opposto, così come le idee non saranno molte. Cercate di recuperare vigore e produttività. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna si sposterà nel vostro cielo a partire da questa giornata, permettendovi di recuperare il vostro rapporto con il partner. Questo periodo sarà dunque importante per mettere alla luce i vostri problemi di coppia e risolverli del tutto. Sul fronte lavorativo dimostrerete maturità e buone idee grazie a Mercurio, ciò nonostante, con Giove in quadratura, non siate troppo frettolosi.

Voto - 7️⃣

Acquario: con Marte in trigono dal segno dei Gemelli, sarete particolarmente tonici in ambito lavorativo. I vostri progetti andranno avanti in modo efficace, con risultati talvolta sopra le aspettative. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una discreta intesa di coppia con il partner, ma anche voi single potreste ottenere di più da una conoscenza appena iniziata. Voto - 8️⃣

Pesci: avrete modo di dimostrare una maggiore intesa nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi permetterà di mettere al centro il rapporto con il partner. Con l'arrivo di Venere in sestile inoltre, i buoni sentimenti non tarderanno ad arrivare. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi da ottenere buone soddisfazioni dai vostri progetti. Voto - 8️⃣