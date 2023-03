L'Oroscopo della giornata di mercoledì 8 marzo 2023 vedrà la Luna piena favorire i segni della Bilancia e Vergine, mentre Mercurio favorirà i nativi Scorpione al lavoro. Giornata impegnativa per i nativi Gemelli, che dovranno stare attenti a ogni imprevisto, mentre la creatività sarà dalla parte dei nativi Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la giornata inizierà abbastanza bene in amore. I problemi arriveranno nel pomeriggio, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno della Bilancia.

Non sarete sempre così romantici con il partner, forse perché sapete che ci sono alcuni aspetti da sistemare nel vostro rapporto. in ambito lavorativo prenderete più seriamente alcuni progetti, cercando di non commettere errori, mettendoci maggior impegno e creatività. Voto - 7️⃣

Toro: i buoni rapporti con il partner ci saranno anche in questa giornata di mercoledì, nonostante questo cielo non abbia molto da offrirvi. Se siete single stringere nuovi legami non vi dispiacerà, ciò nonostante attenzione a non bruciare le tappe subito. Nel lavoro sarete abbastanza abili e puntigliosi in quel che fate, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna tornerà ad agire a vostro favore nel pomeriggio secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Insieme a Venere in sestile, potrete godere di un rapporto più affiatato, o se siete single, potrete fare conquiste più audaci. In ambito lavorativo la vostra carriera si sta un po’ appiattendo. Sarà una giornata impegnativa e sentirete la necessità di rinnovarvi, e proporre qualcosa di nuovo. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi metterà ulteriore pressione dal punto di vista sentimentale.

La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e non potreste aspettarvi di vivere una relazione sana e affiatata. In ambito lavorativo invece sarete abili a portare avanti i vostri progetti grazie a Mercurio, con risultati in lieve crescita. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi darà tante soddisfazioni in amore secondo l'oroscopo.

Godrete della buona posizione della Luna e di Venere, che, single oppure no, vi permetterà di sentirvi più vicini alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro piccole soddisfazioni arriveranno, ciò nonostante voi ambite ad arrivare ancora più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro segno durante questa giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, la vostra storia d'amore sarà comunque abbastanza piacevole, ma non sempre romantica come volete. Nel lavoro avrete bisogno di riordinare le idee, e trovare spunti necessari per poter rilanciare alcuni progetti professionali. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in ripresa in questa giornata di mercoledì grazie alla Luna in congiunzione.

Tra voi e il partner ci saranno ancora dissapori, ciò nonostante vi sentirete pronti a risolvere questa situazione. Nel lavoro prenderete nuove iniziate con più entusiasmo. Con il giusto atteggiamento, potrete raggiungere obiettivi importanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: Mercurio favorirà quei progetti che richiederanno un'attenta organizzazione e attenzione anche nei dettagli secondo l'oroscopo. Se saprete prendere nel modo giusto certi progetti, potrete raggiungere più agilmente i vostri obiettivi. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi e il partner, ma non per questo esente da dolci effusioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: i buoni sentimenti torneranno a farsi sentire durante questa giornata di mercoledì.

La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi permetteranno di vivere momenti davvero romantici con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio non prendere troppi rischi per il momento, perché Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Capricorno: non un ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Tra voi e la persona che amate ci sono alcuni problemi da risolvere, e sarà importante dimostrare interesse e voglia di rimettere in piedi il vostro rapporto. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarete pronti a nuove sfide grazie a Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Acquario: queste stelle v'invitano a essere più propositivi in ambito professionale.

Non vi fermerete per nessuna ragione, e avrete sempre una buona idea da sviluppare. In amore la Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia nel pomeriggio, e vi permetterà di esaltare al meglio il legame che vi unisce alla vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Pesci: Mercurio sarà la vostra guida per quanto riguarda il lavoro. Certo, Marte in quadratura potrebbe rallentarvi fisicamente, ciò nonostante le idee per gestire al meglio i vostri progetti non mancheranno. In amore la Luna smetterà di darvi problemi nelle prossime ore, e potrete vedere la vostra storia d'amore sotto una luce differente. Voto - 8️⃣