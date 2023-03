Secondo l'oroscopo dell'8 marzo i Capricorno devono essere audaci. I Pesci, invece, devono puntare in alto se vogliono vivere qualcosa di interessante.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: secondo l'Oroscopo dell'8 marzo sarà una giornata un po' controversa. Siete un po' agitati, quindi cercate di stare lontani dai conflitti e dalle persone che non sono in grado di portare positività alla vostra vita.

11° Leone: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, ci sono delle faccende da chiarire: i nodi verranno al pettine, cercate di mantenere la calma.

10° Pesci: se volete avere delle soddisfazioni l'importante è che allarghiate un po' di più le vostre vedute. Non siate troppo riflessivi in amore.

9° Bilancia: i nati sotto questo segno stanno per avere delle occasioni molto interessanti, tuttavia è necessario essere più scaltri e veloci rispetto al prossimo, altrimenti si rischia di commettere qualche errore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: siete un po' dubbiosi in merito a una decisione da prendere. Cercate di allargare la mente in modo da avere una visione un po' più completa del vostro futuro.

7° Sagittario: non amate essere giudicati dal prossimo. In ambito sentimentale ci vuole più coraggio se volete ottenere degli ottimi risultati.

Non abbiate paura di osare.

6° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 marzo vi invitano a essere un po' più liberi e scevri dai pregiudizi. Ci saranno delle novità in arrivo, ma professionalmente sarebbe più opportuno pensare di avviare qualcosa in proprio.

5° Cancro: siete in un momento molto positivo dal punto di vista professionale.

Occhi aperti sulle nuove occasioni e non trascurate i rapporti di coppia, specie quelli nati da poco.

Oroscopo 8 marzo segni fortunati

4° in classifica, Vergine: interessanti occasioni dal punto di vista professionale. Dovrete essere abbastanza intraprendenti e non lasciare che gli altri prendano le decisioni al vostro posto.

3° Capricorno: le stelle sono alquanto favorevoli. Sia in amore che nel lavoro è un buon momento per allargare i propri orizzonti. Cercate di essere audaci il più possibile.

2° Toro: l'oroscopo dell'8 marzo vi esorta a essere più realisti. In ambito professionale ci sono delle occasioni molto importanti da prendere al volo, specie per chi ha un'attività indipendente.

1° Gemelli: dovete essere pronti a mettervi in gioco e a osare. Nel lavoro siete favoriti, ma è necessario non lasciarsi scappare delle occasioni. In amore ci vuole un po' di audacia in più.