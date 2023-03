L'Oroscopo della giornata di sabato 25 marzo vedrà i nativi più Sagittario tenaci sul fronte professionale grazie a Mercurio, mentre la creatività sarà in prima linea per i nativi Ariete. Capricorno riuscirà a essere più confidente in ambito amoroso, mentre Gemelli sarà più fortunato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 25 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 25 marzo 2023 segno per segno

Ariete: inizierete molto bene il fine settimana secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito lavorativo. Stelle come Mercurio e Giove vi sorridono: la creatività sarà in prima linea, e con un po’ di fortuna potrete mettere sul piatto progetti davvero ben fatti.

In amore sarà un buon momento per dare un tono più serio al vostro rapporto, curando quegli aspetti che possano permettere a voi e al partner di vivere felici. Voto - 8️⃣

Toro: la giornata di sabato inizierà all'insegna della Luna e di Venere favorevoli. In ambito amoroso godrete di momenti romantici insieme alla persona che amate, adatti a costruire un rapporto solido e duraturo. Se siete single è arrivato il momento di dare risalto alla vostra vita amorosa. Nel lavoro avrete i mezzi necessari per poter svolgere buoni progetti, ma dovrete sapere come sfruttarli. Voto - 9️⃣

Gemelli: settore professionale forse un po’ più faticoso, ma comunque abbastanza proficuo e fortunato. Giove e Mercurio in sestile vi daranno una mano, con risultati nel complesso soddisfacenti.

Sul fronte sentimentale la parola chiave per vivere un buon rapporto sarà "stabilità". Anche voi single, prima di impegnarvi con qualcuno, trovate prima il vostro benessere e la vostra sintonia. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale piacevole e rigogliosa in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo, ci sarà maggior tranquillità e spensieratezza tra voi e il partner, ma se dovessero esserci dei problemi, vi darete da fare per risolverli.

In ambito lavorativo sarà necessario a prendere delle decisioni e cercare strade alternative per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di sabato difficile per quanto riguarda i sentimenti, complice un cielo non a vostro favore. Attenzione dunque a possibili malintesi con il partner. Meglio non toccare certi argomenti per il momento.

In ambito lavorativo farete del vostro meglio per raggiungere certi obiettivi, per quanto possa sembrarvi difficile. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo godibile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno e vi daranno interessanti occasioni di crescita per la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo vorreste vederci chiaro per alcuni progetti professionali prima di buttarvi in nuove avventure. Voto - 7️⃣

Bilancia: le vostre capacità razionali sono saranno al top in questa giornata di sabato, colpa di un cielo non estremamente favorevole. Stelle come Mercurio e Giove, e presto anche Mercurio, vi daranno parecchio filo da torcere per riuscire a mettere insieme buoni risultati.

Sul fronte amoroso ci sarà una discreta tranquillità e stabilità tra voi e il partner, che però dovrete essere in grado di mantenere non trascurando la persona che amate. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali complicate dal punto di vista sentimentale a causa della Luna e di Venere in opposizione. Single oppure no, entrare in sintonia con la persona che amate non sarà possibile se non avrete a cuore il suo benessere. In ambito lavorativo ci saranno discrete occasioni per i vostri progetti. Anche se poco appaganti, saranno utili per accumulare esperienza. Voto - 6️⃣

Sagittario: mostrerete maggior tenacia sul posto di lavoro in questa giornata di sabato, merito di Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete.

Insieme a Giove, potrete provare a raggiungere risultati migliori. Attenzione però a Saturno e Marte contrari. In amore ci sarà una discreta sintonia tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: riuscirete a essere più confidenti in questa giornata, mostrando fiducia nei confronti di chi se lo merita, soprattutto il partner. Se siete single vi circonderete soltanto di persone che tengono a voi. In ambito lavorativo alcuni progetti non saranno alla vostra portata al momento. Meglio concentrarsi su altro. Voto - 7️⃣

Acquario: comprendere i sentimenti della persona che amate non sarà così semplice quando stelle come Venere e l'astro argenteo sono contro di voi.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, grazie a una serie di pianeti come Marte, Giove e Mercurio in buon aspetto, che vi metteranno nelle condizioni ideali per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna e Venere vi daranno conforto, buone emozioni da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo prenderete buone decisioni per i vostri progetti. Sarà comunque importante non avere troppa fretta con i vostri progetti ed essere troppo impulsivi. Voto - 8️⃣