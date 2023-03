Nella settimana che va dal 20 al 26 marzo l'Oroscopo della fortuna si focalizzerà sul pianeta Giove che sarà in congiunzione con Mercurio nella costellazione dell'Ariete. Di conseguenza, ci saranno tante opportunità prevalentemente per i segni di fuoco, ma non mancherà qualche eccezione.

A seguire, le previsioni zodiacali sulla fortuna da lunedì 20 a domenica 26 marzo per tutti i segni.

L'oroscopo settimanale della fortuna: Ariete alle stelle

1° Ariete: l'oroscopo dal 20 al 26 marzo prevede tante opportunità che potranno finalmente determinare una svolta nella vostra carriera.

I vostri progetti godranno anche di un consenso molto diffuso nell'ambiente di lavoro. I colleghi troveranno le vostre idee originali ma soprattutto fattibili per arrivare a guadagni molto redditizi. Arriveranno tante novità emozionanti nel fine settimana.

2° Acquario: l'ambito professionale, soprattutto dal punto di vista pratico, potrebbe offrirvi tutto ciò che avete sempre desiderato per quanto riguarda i guadagni e gli investimenti. La vostra concentrazione sul lavoro non sarà distratta da niente e da nessuno, e potrete anche avvalervi di un team valido che sa ciò che vuole e i risultati che intende raggiungere. Non avrete dubbi su un affare che finora vi ha tenuti sotto scacco.

3° Sagittario: si aprirà una bella pagina di successi per quanto riguarda l'ambito professionale.

Le forze fisiche e mentali vi consentiranno di prendere in mano le redini di progetti molto ambiziosi, regalandovi anche delle esperienze che vi porteranno ulteriori guadagni. Avere un'idea originale potrebbe costituire quella marcia in più che vi assicurerà delle novità inattese.

4° Toro: la settimana dal 20 al 26 marzo prevede ottime energie e un pianeta Venere fortunato anche sul piano professionale, oltre che sentimentale.

Avrete ottime chance di emergere dopo un periodo di sacrifici. I vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati con guadagni fruttuosi. Gli affari potranno anche darvi modo di fare un investimento su voi stessi.

Soddisfazioni per Gemelli

5° Gemelli: le soddisfazioni sul posto di lavoro arriveranno nella seconda metà della settimana, mentre l'impegno che ci metterete nella prima metà potrebbe comportare qualche sacrificio che, però, sarete disposti ad affrontare.

Ritorneranno le energie dopo un periodo di stanchezza, e sfruttarle al meglio sarà una prerogativa che caratterizzerà soprattutto il weekend.

6° Scorpione: avrete degli ottimi risultati, nonostante il timore di qualche insuccesso. Per quanto riguarda la carriera, si sta aprendo un periodo positivo che incrementerà le vostre entrate. Fare attenzione agli affari e ai progetti in essere vi aiuterà ad essere molto ricercati sul piano finanziario. Coloro che sono alla ricerca di un impiego potrebbero avere delle belle notizie. Il weekend sarà libero da ogni fonte di stress.

7° Leone: sul lavoro potrebbe esserci qualche bella notizia che dovrebbe sbloccare alcuni progetti, mentre per altri dovrete avere ancora un po' di pazienza.

Alternerete dei momenti di grande intesa con i colleghi ad alcuni periodi in cui potreste andare incontro a delle divergenze. Fare le cose con calma potrebbe essere il vostro mood settimanale, perché se doveste perdere la pazienza rischiereste di andare incontro ad un accumulo di stress.

8° Pesci: le energie faranno la differenza sul lavoro. Più che di fortuna in senso stretto si parlerà di grande volontà. Però dovrete fare i conti con qualche piccolo ostacolo che, se non superato, potrebbe risultare più ostico del previsto. Potrebbero nascere dei dissapori con lo staff, ma nella seconda metà della settimana qualche divergenza potrebbe trovare un punto di contatto abbastanza solido.

Recupero per Vergine

9° Vergine: inizierete una fase di recupero delle energie. Inizialmente l'aspetto dei pianeti fortunati non sarà dalla vostra parte, ma nelle giornate successive della settimana intuirete che le cose stanno cambiando. Nonostante ciò, serviranno dei momenti di lavoro intenso affinché possiate tornare ad una situazione economica ottimale. Dovrete fare i conti con un pizzico di tensione che coinvolgerà qualche affare. Dunque, cercate di tenervi lontano dallo stress e provate a rilassarvi.

10° Cancro: Giove in opposizione potrebbe creare qualche difficoltà con gli affari, e non sempre riuscirete a godere della fortuna di Venere perché questa è concentrata sull'ambito amoroso.

Lo stress purtroppo si farà sentire per gran parte della settimana, anche se si attenuerà nel corso della seconda metà, portandovi ad essere più produttivi e propensi a vedere la vostra carriera in miglioramento: per farlo, però, dovrete essere disposti a fare qualche sacrificio in più.

11° Capricorno: dovrete fare i conti con una stanchezza per la quale serviranno molte giornate di riposo che probabilmente non potrete concedervi del tutto. Faticherete molto a perseguire i vostri obiettivi e rischierete di perdere l'entusiasmo. Il settore lavorativo potrebbe darvi del filo da torcere e la collaborazione con i colleghi potrebbe essere ridotta all'osso.

12° Bilancia: Giove e Mercurio in opposizione non saranno dei buoni compagni di avventura sul piano professionale.

Avrete dei contrasti con i colleghi, e questo clima di tensione sarà poco favorevole alla collaborazione. Lavorare da soli potrebbe essere alquanto stressante. Sotto il profilo economico dovrete cercare di fare attenzione ai risparmi, soprattutto se avete in mente di concedervi una piccola spesa in più.