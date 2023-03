L'oroscopo di domenica 19 marzo [VIDEO] appare intenso e stratificato. Le previsioni astrologiche mettono in luce le reazione dei segni zodiacali in ambito sentimentale e affettivo. Ci sarà chi si farà travolgere dalla relazione con il partner e chi avrà paura di compiere una mossa sbagliata. È presente anche una classifica generale che consente di avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo del 19 marzo: i primi segni in classifica

Cancro (1° posto): sarete concentrati sul presente. Vivrete una giornata emozionante e piena. Vorrete stringere nuovi legami e coltivare quelli che, nel corso del tempo, siete già riusciti a creare.

Il partner condividerà questo approccio e parteciperà attivamente all'obiettivo. Il legame con la famiglia, inoltre, sarà più intenso che mai.

Pesci (2° posto): avrete una struttura emotiva salda ed evoluta. Saprete identificare ogni singola emozione, senza dare spazio a quelle più distruttive. Rilegherete lo stress in un angolo, in modo da poter godere di tutti i bei momenti da passare con il partner e con gli amici. Non rimarrete delusi dalla loro presenza.

Scorpione (3° posto): l'amore tornerà a sorridervi. Sarà bellissimo poter assistere a un ritorno di fiamma. La persona amata smetterà di essere sfuggente perché desidererà dare una direzione diversa al vostro rapporto. Nel frattempo, riceverete tante premure anche da parte dei vostri amici storici.

Ariete (4° posto): riceverete una bella sorpresa dalla persona amata. Rimarrete impressionati dal suo coinvolgimento emotivo. Finalmente, vi sentirete pronti a essere più aperti nei suoi confronti. Con una piccola spinta, riuscirete a parlare apertamente delle sensazioni provate. La reazione della persona amata sarà dolcissima.

Dedicherete diverso tempo anche al rapporto con gli amici.

Previsioni astrologiche e classifica del 19 marzo: i segni al centro

Leone (5° posto): il vostro segno assisterà a una netta ripresa. Rispetto al giorno precedente, apparirete più consapevoli dei vostri sentimenti. Saprete gestirli al meglio, grazie anche alla collaborazione del partner.

L'affetto non mancherà, così come il rispetto reciproco. Punterete a vivere momenti intensi sotto tutti i punti di vista.

Toro (6° posto): avrete qualche dubbio sui desideri del vostro cuore. Non sarà facile trovare una strategia che si adatti al vostro nuovo approccio. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non agire d'impulso. La cosa migliore sarà riflettere sulle prossime mosse da compiere. I consigli della famiglia potrebbero rivelarsi molto importanti.

Capricorno (7° posto): sarete molto esigenti in ambito sentimentale. Non sarete disposti a frequentare una persona troppo diversa da voi. Vorrete poter condividere ogni momento insieme e frequentare lo stesso gruppo di amici.

Queste pretese renderanno decisamente più complessa la ricerca del partner ideale.

Bilancia (8° posto): avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. Alcune parole, infatti, hanno influito molto sulla formazione caratteriale. Continuerete a buttarvi giù, anche di fronte ai recenti successi. Potrebbe essere utile intraprendere un percorso di crescita personale, basato sulla sincerità e sul rapporto con gli altri.

Previsioni zodiacali del 19 marzo: i segni in fondo alla classifica

Gemelli (9° posto): inizierete a dedicarvi all'organizzazione della prossima settimana. L'alto numero di impegni, però, genererà sentimenti negativi in voi. Tenderete a farvi prendere dal panico e a cambiare spesso la strategia di attacco.

Sarà importante dare vita a un piano flessibile, in modo da poter rispondere a qualsiasi tipo di imprevisto.

Sagittario (10° posto): purtroppo, questa giornata non sarà facile da affrontare. Avrete pochi stimoli e la noia la farà da padrona. Rischierete di tralasciare opportunità importanti e attese da molto tempo. Alcuni amici saranno troppo impegnati per dedicarvi tempo e il partner assumerà un atteggiamento di distacco.

Vergine (11° posto): potrebbe non essere il momento giusto per prendere decisioni importanti. La pressione emotiva, infatti, sarà poco sostenibile. Tenderete a rivolgervi agli altri per trovare un punto di riferimento stabile. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non fare troppo affidamento sui colleghi e sulle persone conosciute da poco.

Acquario (12° posto): ci sarà molta tensione all'interno della famiglia. Alcune questioni solleveranno un grande polverone. Riceverete critiche inaspettate che vi feriranno molto. Per il momento, non vi sentirete pronti a trovare un punto di incontro. Le cose, nei prossimi giorni, si svilupperanno in modo diverso.