L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023 vede un movimento astrologico secondo cui il pianeta Marte lascerà la costellazione del Gemelli per spostarsi in quella del Cancro. Venere sarà in congiunzione con la costellazione del Toro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Cancro romantico

1° Toro: questa settimana vedrà brillare insieme Venere e la Luna, quindi aspettatevi un romanticismo da brividi e una carrellata di emozioni positive, che non arriveranno solamente dal partner, ma anche dalle amicizie.

L'umore sempre più alto vi darà anche una grande voglia di interagire con quelle persone con cui avete avuto un rapporto abbastanza difficile ultimamente, mentre la famiglia sarà sempre al centro del vostro mondo.

2° Pesci: la settimana sarà portatrice di tantissime emozioni e di una straordinaria voglia condivisa di trascorrere quanto più tempo possibile con la persona amata, con la famiglia e con le amicizie più strette. Avrete tantissime idee che potrebbero rendere felici le persone che vi circondano anche sul posto di lavoro, facendovi riconoscere come pieni di allegria, di vivacità e di un weekend che potrebbe regalarvi una proposta decisamente interessante.

3° Cancro: per il vostro segno si aprirà una nuova parentesi di passione e di intesa di coppia.

Venere darà dalla vostra parte, per cui anche le diatribe più pungenti finalmente troveranno una risoluzione, e lo stesso vale anche per l'ambito familiare. Farete molte amicizie, soprattutto se entrerete a breve in una dimensione nuova, che riguardi qualche hobby oppure il campo professionale. Secondo l'oroscopo avrete un bel weekend colmo di romanticismo.

4° Capricorno: nel corso della settimana ci sarà un consolidamento di coppia come non se ne erano visti prima dalle vostre parti. Con tutta probabilità finirete con l'organizzare qualcosa che possa farvi stare da soli per un bel po', come un viaggio o una scia di serate all'insegna del romanticismo. Saranno favoriti gli incontri, per cui se siete single si presenteranno delle novità, forse nel fine settimana.

Alti e bassi per Acquario

5° Acquario: probabilmente avrete anche degli alti e bassi nella vostra storia d'amore, ma la solidità e l'intesa potrebbero risultare pressoché inscalfibili. Le discussioni saranno appianate sul nascere, e il partner potrebbe essere come un tranquillante nel corso di eventuali discussioni in famiglia. Nella seconda metà della settimana avrete una serenità molto diffusa, per cui avviare delle riappacificazioni adesso potrebbe essere molto più semplice del previsto.

6° Ariete: avrete un po' di alti e bassi sul piano sentimentale, forse una situazione conflittuale sta proseguendo oppure ci sarà qualcosa che vi impedirà di dialogare apertamente con la persona amata. Però la vostra relazione potrebbe conoscere un periodo di tranquillità davvero notevole, nonostante tutto.

Con la famiglia ci sarà una distensione maggiore, e la consapevolezza di esserci l'uno per l'altro in modo pressoché incondizionato. Il rapporto con i colleghi sarà stabile.

7° Sagittario: Marte uscirà lentamente dall'opposizione al vostro segno. Riprenderete il rapporto con il partner che per cause di forza maggiore ha dovuto affrontare moltissimi alti e bassi, anche e soprattutto a livello passionale. Finalmente qualche spiraglio dal punto di vista sentimentale potrebbe arrivare nel corso della seconda metà della settimana. Dovreste approfittare di un appuntamento o di un invito del tutto inedito.

8° Gemelli: avrete una settimana praticamente tranquilla, forse troppo, senza troppi scossoni in positivo né in negativo.

La cura della famiglia sarà al primo posto nella vostra mente, anche se la stanchezza potrebbe essere una delle cause principali della vostra lieve tensione. Nella seconda parte della settimana però potrebbe sbocciare un romanticismo davvero eccellente e contro ogni previsione negativa. Farete anche qualche nuova conoscenza che potrà essere un'ottima compagna di avventure.

Bilancia stressato

9° Scorpione: avrete un umore molto basso, a causa dell'opposizione della Luna e di un Venere che non collaborerà. Con il partner ci saranno delle discussioni a cui dovreste prestare molta attenzione perché ora come ora potrebbero segnalare una separazione definitiva. Le amicizie vi sapranno ascoltare, mentre in famiglia ciascuno sarà preso dalle proprie problematiche.

Il weekend dovrà essere all'insegna del relax e della cura di voi stessi.

10° Bilancia: lo stress in questo periodo non vi permetterà di essere romantici, con buona pace del partner. Ora più che mai avete in mente molto altro, come la carriera e qualche piccola diatriba con una amicizia a cui tenete molto. Subentreranno anche delle incomprensioni in famiglia, anche se quest'ultime non saranno gravi come appariranno in un primo momento. Avvertirete molta stanchezza e una propensione all'indifferenza generale, soprattutto nel fine settimana.

11° Vergine: l'amore in questa settimana purtroppo non sarà contemplato, per cui mettersi il cuore in pace potrebbe essere una opzione contro qualche delusione che al momento rimarrà molto cocente.

Finirete con l'avere qualche discussione anche in famiglia, forse legata a qualche ambizione personale a cui non vorreste rinunciare. L'amore per voi stessi prevarrà contro le responsabilità, ma attenzione che queste non diventino troppo pressanti e difficili poi da risolvere.

12° Leone: potrebbero esserci delle discussioni con il partner, probabilmente legate molto di più all'ambito domestico che propriamente dal punto di vista sentimentale, eppure questa situazione potrebbe irritarvi molto di più del previsto. Secondo l'oroscopo avrete anche un atteggiamento taciturno e schivo, del tutto inadatto per un contesto familiare che vorrebbe una distensione prolungata, soprattutto nel fine settimana. Dovrete far fronte anche a qualche dissapore nella vostra cerchia di amicizie.