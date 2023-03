Nella giornata di giovedì 16 marzo 2023, l'Oroscopo vede in prima posizione il segno dello Scorpione e il segno del Toro, mentre in ribasso si troverà il segno del Vergine

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 16 marzo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Toro impegnato

1° Scorpione: farete davvero dei progetti molto ambiziosi che riuscirete oltretutto a portare a termine senza l'aiuto di nessuno. Ora la vostra esperienza vi porterà anche a realizzare qualche sogno nel cassetto. Essere romantici adesso potrebbe far felice il partner.

2° Toro: il vostro impegno in questo momento sarà davvero encomiabile e le questioni professionali ora troveranno uno sbocco che vi permetterà di avere altri guadagni. Avrete anche una complicità maggiore nelle amicizie e nella famiglia, secondo l'oroscopo. Continuate così.

3° Pesci: i guadagni in questo momento non faranno che aumentare in modo molto prolifico, per cui fare un investimento adesso potrebbe comportare una comodità in più o un viaggio in più per la vostra vita. Secondo l'oroscopo affrontare le sfide in questo momento sarà un gioco da ragazzi.

4° Ariete: partirete con una svolta molto soddisfacente che potrebbe esservi di grande aiuto per la carriera, oltre che per le relazioni che intercorrono all'interno della vostra squadra di lavoro.

Secondo l'oroscopo avrete a che fare con una serata piena di romanticismo.

Sagittario novità sul lavoro

5° Sagittario: ci saranno delle belle notizie, probabilmente da parte della vostra famiglia. Secondo l'oroscopo anche il lavoro potrebbe darvi delle belle novità, e sicuramente anche le amicizie risentiranno di questo clima positivo.

Avrete a disposizione il pomeriggio per un po' di shopping.

6° Acquario: le sorprese che si verificheranno nel corso di questa giornata potrebbero provenire dal partner o comunque da una persona a cui tenete particolarmente. Secondo l'oroscopo affronterete con una carica nuova le questioni lavorative, magari anche con più dinamicità.

7° Cancro: la discreta atmosfera che permane sul posto di lavoro potrebbe essere decisamente migliorata grazie alla vostra capacità e alla vostra inventiva, le quali saranno molto utili anche per sviluppare qualche progetto del tutto nuovo, anche per i colleghi.

8° Bilancia: state lasciando che qualche impegno vi assorba completamente il tempo libero e non si capirà se sia un bene o un male. Quel che dovrete però salvaguardare saranno gli affetti e le persone che vi circondano sul piano professionale.

Leone in famiglia

9° Leone: dovrete rivedere qualche rapporto all'interno del contesto familiare, e risolvere con un po' di comunicazione che possa attenuare le distanze, anche dal punto di vista generazionale.

Secondo l'oroscopo vivrete qualche bella esperienza che vi insegnerà molto.

10° Gemelli: vi sembrerà che i risultati del vostro lavoro siano abbastanza lontani, ma il fatto è che la pazienza in questi giorni non sarà la vostra compagna fidata. Dovrete fare qualche piccolo sacrificio dal punto di vista pecuniario, perché si prospettano un po' di spese in più.

11° Capricorno: non ci saranno vantaggi sul piano della comunicazione, anzi, si direbbe che questo non sarà il vostro giorno fortunato. La scarsità delle energie potrebbe darvi qualche grattacapo sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista mentale.

12° Vergine: state affrontando un periodo di forte stress sia fisico che emotivo, e stare per un po' da soli potrebbe essere una soluzione ma anche una opportunità di sviluppare qualche nuovo hobby in solitaria. Fate del vostro meglio per essere tranquilli.