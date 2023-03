Nel fine settimana del 25 e del 26 marzo 2023, l'Oroscopo vede in rimonta il segno del Pesci seguito da quello del Cancro. Per l'Acquario si riscontrano effettive riappacificazioni in famiglia, mentre per il Bilancia ci sarà un periodo di 'freddezza'.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: Cancro romantico

1° Pesci: riscoprirete il piacere di stare con la persona amata senza dover necessariamente stare dietro ai doveri che sono presenti in una famiglia. Potreste davvero fare qualcosa di originale che vi faccia distaccare dalla realtà insieme alla famiglia e che vi dia anche una prospettiva di dialogo decisamente più lunga della norma.

2° Cancro: questo sarà il weekend del romanticismo per eccellenza, per la vostra storia d'amore. Potreste finalmente confessare il vostro amore alla persona amata e conferirvi un'aria decisamente più spigliata ed eccentrica. Secondo l'oroscopo farete delle amicizie indimenticabili nel corso della serata di sabato.

3° Toro: non ci sarà niente di meglio che affidarvi alla vostra famiglia e divertirvi a più non posso, nel corso del fine settimana. Con la persona amata riscoprirete una passione che potrebbe anche regalarvi una proposta molto interessante. Farete qualche incontro amichevole che potrebbe esservi utile in futuro.

4° Vergine: anche se non avete un periodo molto tranquillo, potrete contare sull'appoggio incondizionato della famiglia e di quelle amicizie che saranno sempre e comunque dalla vostra parte e disposte ad ascoltarvi.

Secondo l'oroscopo il weekend sarà interamente dedicato al relax.

Riappacificazioni per Acquario

5° Ariete: avrete una bella stabilità in famiglia e il rapporto con i colleghi sarà più che idilliaco, tanto che ci saranno novità anche sul piano delle amicizie. Potreste farne di nuove che possano essere davvero al di sopra delle aspettative.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo avrete una domenica di completo relax.

6° Acquario: pensare a delle riappacificazioni in questo momento potrebbe darvi una autostima sempre più solida. Secondo l'oroscopo riuscirete ad esternare qualche considerazione che potrà solamente giovare alla famiglia, mentre non ci saranno risvolti affettivi troppo 'teneri' in questo momento.

7° Capricorno: avrete degli incontri che potrebbero portarvi delle amicizie molto soldali con voi, ma sul piano dell'amore potreste avere qualche piccolo momento di instabilità che potrebbe portare anche qualche tensione, anche se non ci saranno risvolti che comporteranno una decisione importante.

8° Scorpione: avrete a cuore la cura della vostra persona e vi prenderete molto tempo per il relax. Secondo l'oroscopo vi darete anche molto da fare per la famiglia, mentre con le amicizie dovreste essere un po' più selettivi a causa di qualche delusione recente.

Gemelli in calo

9° Leone: i contrasti affettivi in questo momento troveranno un incremento significativo, ma allo stesso tempo potreste trovare dei momenti di svago che, seppure pochissimi, potranno in parte tirarvi su di morale.

Secondo l'oroscopo il weekend sarà sereno nella serata di domenica.

10° Sagittario: avrete un calo della passionalità in amore, e questo potrebbe spingervi a guardarvi attorno senza considerare che c'è in serbo qualcosa di molto più importante, secondo l'oroscopo. Avrete qualche momento di solitudine che vi permetterà di riflettere su alcune decisioni.

11° Gemelli: in amore ci sarà un calo drastico dell'intesa, e probabilmente ci saranno molte più avventure di poco conto rispetto ad una relazione vera e propria, soprattutto per i single. Secondo l'oroscopo avrete qualche diverbio con la famiglia di origine su scelte prevalentemente personali.

12° Bilancia: sarete abbastanza indifferenti, per cui con il partner si avvierà un rapporto molto freddo e che potrebbe essere di ostacolo al divertimento tipico del fine settimana. Eviterete di sfogarvi con qualcuno, soprattutto se siete recentemente provati dalla rottura di una amicizia che per voi era importante.