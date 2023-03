L' oroscopo del 25 e 26 marzo potrà fornire delle indicazioni interessanti a tutti coloro che sono nati nei vari segni zodiacali.

La Vergine potrebbe essere troppo stanco a causa del lavoro, mentre lo Scorpione potrebbe risultare troppo scontroso.

Previsioni zodiacali del 25 e 26 marzo 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 25 e 26 marzo potreste avere la possibilità di fare un discorso sincero alla vostra dolce metà, con la possibilità di chiarire alcune situazioni irrisolte. Sul lavoro avrete la possibilità di rendere alcune attività più proficue, seguite il vostro istinto e difficilmente sbaglierete.

Toro: il weekend si prospetta particolarmente tranquillo, vorrete stare insieme alle persone che amate e rilassarvi con loro. Il lavoro potrebbe darvi dei grattacapi, non pensateci troppo e agite secondo la vostra coscienza.

Gemelli: pur non soddisfatti della vostra vita amorosa potreste incontrare qualcuno che vi farà ricredere, a breve il vostro cuore potrebbe tornare a battere forte. Buone notizie in ambito lavorativo, cercate però di tenere i piedi per terra senza fare voli pindarici.

Cancro: non saranno due giorni facili nel rapporto con il partner, anche se tenderete ad essere particolarmente propositivi e vivaci. Sul lavoro siate più attenti e non cedete alla pigrizia potrebbe portarvi conseguenze negative.

Leone: in amore troverete quella serenità che tanto cercavate e farete capire alla persona amata quanto tenete veramente a lei. L'ambiente lavorativo in questo momento non è ideale, cercate di stare lontano da discussioni e litigi inutili.

Vergine: potreste essere protagonisti di alcuni incontri interessanti per quel che riguarda la sfera sentimentale, sfruttate l'occasione che ritenete più intrigante.

Sul lavoro cercate di rallentare un pochino, state accumulando troppa stanchezza.

Le predizioni astrologiche del 25 e 26 marzo 2023: la seconda sestina

Bilancia: avrete bisogno del consiglio di alcune persone veramente fidate per risolvere una situazione non semplice, chiedete aiuto anche al vostro partner. Pensate bene alla vostra attività lavorativa, cercate di capire se è la professione che fa per voi.

Scorpione: sarete particolarmente scontrosi e irascibili, dovete solamente capire se la persona con cui state condividendo la vostra vita fa realmente al caso vostro. Sul lavoro rilassatevi un po' potreste avere una bella soddisfazione personale.

Sagittario: le giornate saranno particolarmente movimentate e potrebbe essere il momento giusto per fare una confessione importante ad una persona che vi è vicina. Per quel che riguarda il lavoro ci potrebbero essere delle possibilità che non dovrete farvi sfuggire.

Capricorno: le cose in amore stanno andando leggermente meglio, provate però a fare il tutto con calma e senza pensare ad un obiettivo immediato. Anche il lavoro va preso nel modo giusto, sarebbe meglio se vi prendete una pausa e pensate ad altro.

Acquario: organizzate qualcosa di interessante da condividere con la persona amata, senza però essere troppo invasivi e petulanti. Il lavoro potrebbe portarvi a sperimentare delle attività che vi faranno entusiasmare.

Pesci: lottate per il vostro rapporto di coppia, a breve potrebbe risultare vincente grazie alla vostra applicazione e determinazione. Sul lavoro avrete la possibilità di farvi valere ma non illudetevi troppo.