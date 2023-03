Per tutti e dodici i segni zodiacali parte un nuovo weekend, il terzo del mese di marzo. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per una nuova giornata e le indicazioni in amore e nel lavoro del 18 marzo 2023 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che aiuta a risolvere qualche piccolo problema, attenzione solo alle ultime ore che saranno pesanti. Nel lavoro c'è da mettere qualcosa in chiaro, soprattutto se ci sono stati dei contrasti.

Toro: per i sentimenti giornata migliore, dovete solo fare attenzione alla Luna dissonante che porterà alcune difficoltà.

Nel lavoro ci saranno buone novità a breve, in particolare chi ha un sospeso.

Gemelli: a livello sentimentale situazione interessante, c'è bisogno però di una maggiore serenità della coppia. Nel lavoro probabile che arrivi qualcosa di nuovo, attenzione nei rapporti.

Cancro: in amore è già andato interessante con Venere favorevole, questo è un periodo che porta qualche buona novità. A livello lavorativo vi sentite meglio, siete alla ricerca di nuove idee e nuovi progetti.

Leone: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbe portare qualche difficoltà, c'è qualche ansia di troppo. Nel lavoro periodo positivo, in particolare perché sta aspettando notizie che arriveranno a breve.

Vergine: a livello sentimentale stelle interessanti, più ci si avvicina alla fine del mese più le cose andranno meglio.

Nel lavoro medio agire con calma, alcuni sentono la necessità di cambiare.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle interessanti e anche la Luna è in buona aspetto. Si potrà ora recuperare. Nel lavoro attenzione nei rapporti con gli altri, dovrete ritrovare maggiore serenità.

Scorpione: in amore meglio parlare con tranquillità durante questo weekend, siate cauti in tutto.

Nel lavoro alcune tensioni dovranno essere superate, momenti di calo.

Sagittario: a livello amoroso Luna favorevole che vi permette di vivere le relazioni al meglio in questa fase. Nel lavoro periodo che potrebbe regalare qualche momento speciale, maggiore forza per voi.

Capricorno: a livello sentimentale giornata importante per fare delle scelte anche in vista del futuro in una coppia.

Nel lavoro momento utile per pianificare, evitate soltanto azzardi inutili.

Acquario: per i sentimenti Luna favorevole che vi permette di superare un momento di agitazione. Se qualcosa non va meglio mettere in chiaro tutto. Nel lavoro un cambiamento a breve arriverà, sarà possibile agire adesso.

Pesci: in amore fine settimana che porta piccoli disagi, attenzione a qualche complicazione. Nel lavoro alcuni sono indecisi se continuare o meno un progetto, siete la ricerca di tranquillità.