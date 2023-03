Prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali l'ultimo weekend del mese di marzo. Andiamo a leggere quelle che saranno le novità e le previsioni dall'Ariete ai Pesci con l'oroscopo del 25 marzo 2023. Di seguito l'andamento di stelle e pianeti.

Ariete: in amore, nelle relazioni di lunga data, potrebbe esserci qualcosa da dover chiarire, meglio parlare con calma. Nel lavoro le novità non tarderanno ad arrivare.

Toro: per i sentimenti fase che porta una maggiore serenità, potrete ricevere una buona notizia. Nel lavoro alcune collaborazioni potrebbero cambiare, arriverà comunque qualcosa di interessante.

Gemelli: a livello sentimentale cielo nervoso, situazione che porta una fase di maggiore agitazione. Nel lavoro meglio parlare chiaro se ci sono stati i problemi in passato.

Cancro: in amore quelli che sono soli da tempo dovranno darsi da fare, potranno nascere comunque delle perplessità particolari. A livello lavorativo le buone occasioni non mancheranno, favoriti i nuovi percorsi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento che vi vede maggiormente nervosi, ci sono delle incertezze in questa fase. Nel lavoro momento per cambiare, attenzione a possibili errori banali.

Vergine: a livello amoroso meglio parlare adesso, questo è un momento che favorisce le relazioni. Nel lavoro fase che vi vede maggiormente scontenti, potreste avere dei dubbi da risolvere.

Bilancia: in amore fine settimana che porterà possibili conflitti, fortunatamente Venere non è più in opposizione e una storia si potrà recuperare. Nel lavoro cielo migliore, in particolare nel pomeriggio.

Scorpione: per i sentimenti non è chiaro quello che state vivendo in una storia, non è escluso un momento di calo. A livello lavorativo attenzione alle scelte che farete, volete allontanarvi da un ambiente che non vi piace.

Sagittario: a livello sentimentale avrete la possibilità di vivere i rapporti in modo più diretto, approfondite ora un sentimento. Nel lavoro tutte le iniziative andranno bene, ma non dovrete stancarvi in questa fase.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che invita a fare tutto con calma, più ci si avvicina all'estate più le cose andranno meglio.

Nel lavoro c'è qualcosa in più da fare, periodo che porta maggiori vantaggi.

Acquario: a livello sentimentale fase che vi vede maggiormente nervosi, qualcosa da rivedere c'è. Nel lavoro fine settimana che va vissuta senza agitazione, ci vorrà pazienza.

Pesci: in amore periodo giusto per vivere qualcosa di interessante. I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. Nel lavoro le provocazioni andranno lasciate da parte.