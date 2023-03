L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 marzo 2023 è caratterizzato da un mix di energie e influssi astrologici diversi. In generale ci sarà una maggiore enfasi sull'equilibrio e sull'armonia nelle relazioni personali e professionali, con la necessità di cercare un approccio equilibrato e giusto nelle situazioni di conflitto. Ci saranno anche influenze che favoriranno l'espansione della creatività e della spontaneità, incoraggiando le persone a prendersi dei rischi e a esplorare nuove possibilità. Tuttavia in alcune sfide che dovranno essere affrontate, in particolare nei rapporti interpersonali, la comunicazione potrebbe essere più difficile del solito.

È importante rimanere calmi, cercare di superare queste difficoltà con pazienza e fiducia.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 20 a domenica 26 marzo e nel contempo svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Sarà una settimana molto impegnativa dal punto di vista professionale. Potrebbe esserci una maggiore pressione e responsabilità sul lavoro, ma allo stesso tempo, ci saranno anche opportunità per dimostrare le proprie capacità e competenze.

Tuttavia, sarà importante mantenere l'equilibrio e la giustizia nelle relazioni interpersonali sul lavoro, poiché potrebbe esserci un rischio di conflitti o di tensioni con i colleghi o i superiori.

Cercate di mantenere un approccio diplomatico e di ascolto alle opinioni degli altri, cercando di trovare soluzioni giuste ed equilibrate per tutti.

Nella vita legata ai dolci sentimenti, la settimana potrebbe portare un aumento della passione e della sensualità. Potreste sentirvi più romantici, desiderosi di mostrare più affetto alla persona amata.

Cercate di non lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni ma di mantenere un equilibrio anche a costo di soffrire un po' per questo.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 24, sabato 25;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23, domenica 26;

★★★ martedì 21 marzo;

★★ mercoledì 22 marzo 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

Settimana positiva, meritatamente valutata con un buon "voto 7". Potreste sperimentare un aumento dell'energia e della motivazione, sentendo un desiderio di agire e di realizzare alcuni importanti obiettivi.

Nel lavoro, potreste avere l'opportunità di dimostrare le vostre abilità, magari anche ottenere riconoscimenti per il giusto impegno. Qualcuno tra voi incontrerà orse persone influenti che potrebbero aiutare a raggiungere i propri obiettivi professionali e non. Tuttavia, cercate di mantenere un approccio equilibrato e di non farvi prendere troppo dall'ansia, ricordando sempre l'importanza dell'umiltà e del rispetto per gli altri.

Nella vita amorosa, la settimana potrebbe portare un aumento della passione e della sensualità.

Potreste sentirvi più vicino alla persona amata, desiderosi di approfondire la relazione. Consiglio: cercate di non essere troppo possessivi o gelosi, e di mantenere un equilibrio anche in questo aspetto della tua vita.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 20 marzo;

lunedì 20 marzo; ★★★★★ martedì 21, domenica 26

★★★★ mercoledì 22, sabato 25;

★★★ giovedì 23 marzo;

★★ venerdì 24 marzo 2023.

♐ Sagittario: voto 7. In generale, questa settimana potrebbe essere un periodo positivo per il Sagittario. Mantenere una mentalità equilibrata e rispettosa delle relazioni interpersonali, affrontare le sfide con determinazione, e mettere in pratica le abilità e le conoscenze acquisite potrebbero portare risultati positivi.

Sul lavoro, questo potrebbe essere un momento favorevole per dimostrare le proprie abilità e ottenere apprezzamenti per il proprio lavoro. Potrebbero anche esserci occasioni per incontrare persone importanti che potrebbero aiutare a realizzare gli obiettivi professionali. Tuttavia, è importante mantenere l'umiltà e rispettare gli altri nelle relazioni interpersonali.

In amore, la settimana potrebbe portare momenti di intimità con il partner e il desiderio di approfondire la relazione. Tuttavia, è importante mantenere l'equilibrio emotivo e prestare attenzione alle esigenze dell'altro.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 22 marzo;

mercoledì 22 marzo; ★★★★★ lunedì 20, giovedì 23;

★★★★ martedì 21, venerdì 24;

★★★ sabato 25 marzo;

★★ domenica 26 marzo 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

Questa settimana sarà positiva per il Capricorno, con molte opportunità di crescita personale e professionale. È importante cogliere queste opportunità, ma ricordare di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere mentale e fisico.

Nel lavoro, ci potrebbero essere nuove opportunità o promozioni che potrebbero portare a una maggiore stabilità economica. Inoltre, potrebbe esserci un riconoscimento per il lavoro svolto e attenzione da parte di figure importanti del settore.

Nella sfera personale, ci potrebbe essere un rafforzamento delle relazioni con i propri cari, momenti di intimità e di affetto, o l'opportunità di fare nuove amicizie. I single avranno la possibilità concreta di incontrare nuove persone che potrebbero avere un impatto positivo sulla vita.

È importante però prestare attenzione alla salute e al benessere, mantenendo una dieta equilibrata e facendo attività fisica regolarmente per preservare la salute e la forma fisica.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 24 marzo;

venerdì 24 marzo; ★★★★★ mercoledì 22, sabato 25, domenica 26;

★★★★ martedì 21, giovedì 23;

★★★ lunedì 20 marzo.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo in analisi presenta buone opportunità per l'Acquario, ma è importante essere preparati a superare eventuali ostacoli e rimanere concentrati sui propri obiettivi. Mantenere un atteggiamento aperto e curare la propria salute e il proprio benessere mentale e fisico sarà fondamentale per affrontare al meglio la settimana.

Nel lavoro tutto abbastanza bene, anche se potrebbero esserci alcune difficoltà. L'importante è rimanere concentrati, perseverando per raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, potrebbe esserci l'opportunità di imparare nuove competenze: partecipate a qualche corso di formazione, potrebbero portare a un miglioramento delle proprie capacità professionali.

In ambito sentimentale potrebbe esserci qualche contrasto con i propri cari: mantenete un atteggiamento aperto, sincero, in modo da risolvere i problemi a favore delle relazioni importanti. Inoltre, potrebbe esserci l'opportunità di conoscere nuove persone o di rafforzare le amicizie esistenti.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 25 marzo;

sabato 25 marzo; ★★★★★ venerdì 24, domenica 26;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 marzo;

★★ martedì 21 marzo 2023.

♓ Pesci: voto 6.

La settimana in arrivo presenta alcune sfide per voi Pesci, ma è importante essere preparati a superarle e cercare di sfruttare le opportunità che si presentano. Mantenere un atteggiamento positivo cercando di vivere quanto più sereni possibile certamente favorirà il benessere mentale, fondamentale per affrontare al meglio i prossimi sette giorni.

Nel lavoro, si potrebbero incontrare alcune difficoltà o incertezze, ma è importante rimanere concentrati sui propri obiettivi e sfruttare le opportunità che si presentano. Potrebbe essere un buon momento per cercare nuove opportunità di impiego o di partecipare a corsi di formazione che potrebbero portare a un miglioramento delle proprie competenze professionali.

Nell'ambito affettivo, potrebbero esserci alcune difficoltà a comunicare con le persone care o gli amici, ma è importante rimanere aperti e sinceri per preservare le relazioni importanti. Potrebbe anche esserci l'opportunità di incontrare nuove persone o di rafforzare le relazioni esistenti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: