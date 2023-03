Si avvicina un nuovo weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito intanto approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 17 marzo 2023 con le indicazioni e le novità che arriveranno dal punto di vista sentimentale e professionale.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore da qualche tempo vi sentite maggiormente critici, ma questo sarà comunque un giorno interessante per tutto. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, ma riuscirete a risolvere ogni problema.

Toro: per i sentimenti è un momento di recupero per le relazioni, fine settimana che però porterà qualche difficoltà.

Nel lavoro un ostacolo potrà essere superato in queste ore.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata interessante con la Luna favorevole, le stelle sono della vostra parte. Nel lavoro tutte le situazioni che vivrete ora saranno positive.

Cancro: in amore le storie che cominciano in questo periodo avranno una marcia in più, Venere non è più in opposizione. A livello lavorativo in questo momento potrà arrivare una conferma.

Leone: per i sentimenti Luna in opposizione, attenzione per questo motivo ad alcune complicazioni. Nel lavoro se avrete a che fare con persone che sono contro di voi meglio evitare contrasti inutili.

Vergine: in amore se ci sono discussioni importanti da portare avanti agite adesso, ci sono buone opportunità.

Nel lavoro Saturno in opposizione invita a non fare passi falsi.

La seconda sestina

Bilancia: in amore al mattino ci sarà uno stato di agitazione, ma le cose miglioreranno nel weekend. Nel lavoro molti dovranno fare un discorso chiaro in questa fase.

Scorpione: a livello amoroso in questo periodo chi è rimasto solo potrebbe vivere qualche scontro con gli amici, comunque è un momento di cambiamenti.

Nel lavoro si potrebbe andare incontro a qualcosa di nuovo in questo momento, un ruolo potrebbe mutare.

Sagittario: in amore la giornata vede la Luna in buona aspetto, se ci sono state delle polemiche però meglio non esagerare. Nel lavoro attenzione a non vedere tutto in modo negativo.

Capricorno: per i sentimenti - se ci sono state delle complicazioni ora - si potrà recuperare, questa è una fase di trasformazione.

Nel lavoro ora potrete concedervi qualcosa in più dopo alcuni momenti di fatica. Si recupera energia.

Acquario: a livello amoroso la seconda parte della giornata è di calo. Nel lavoro le stelle non favoriscono gli azzardi, evitate per questo motivo provocazioni inutili.

Pesci: in amore la giornata porta delle emozioni in più, vi sentite meglio in questo momento. Nel lavoro qualche problema da risolvere c'è, Venere però torna favorevole.