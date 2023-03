L'oroscopo di sabato 18 marzo è ricco di emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dell'assetto planetario. I segni zodiacali verranno influenzati in modo diverso. Ci sarà che non potrà sottrarsi all'ondata di fortuna che riceverà e chi, al contrario, vivrà dei momenti di forte tensione interiore. La classifica consente di dare uno sguardo generale alla posizione di ogni profilo. Il podio è occupato da Toro, Acquario e Bilancia, mentre Leone, Pesci e Gemelli non godono del favore delle stelle.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 marzo.

Oroscopo di sabato 18 marzo: i primi segni in classifica

Toro (1° posto): questa giornata sarà caratterizzata da momenti intensi che stimoleranno i vostri sentimenti. Non cercherete di combattere inutilmente contro le esigenze del cuore. Vi abbandonerete a un rapporto di coppia vivace e sincero. Gli intenti in comune vi aiuteranno a intraprendere una direzione univoca, improntata sulla condivisione, sulla consapevolezza e sul desiderio di prendersi cura dell'altro. Il lavoro non presenterà molte sorprese, la vostra presenza, però, si rivelerà indispensabile.

Acquario (2° posto): non andrete alla ricerca della perfezione. Vorrete solo trovare ciò che vi farà stare bene. Le opinioni degli altri avranno un ruolo secondario e poco incisivo.

Vi interesserete al partner e ai suoi bisogni. La relazione di coppia andrà incontro a una nuova fase. Se giocherete bene le vostre carte, potrete dare un aiuto considerevole al potere benefico delle stelle. Sul posto di lavoro, sarete socievoli e altruisti. Il vostro sorriso porterà una ventata di buonumore anche tra i colleghi.

Bilancia (3° posto): le decisioni prese durante i giorni precedenti si riveleranno vincenti. Durante il weekend continuerete a raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. Non vi piacerà vantarvi, ma non potrete fare a meno di mostrare grandi sorrisi davanti ai complimenti ricevuti. In amore, dovrete ancora trovare la vostra dimensione.

Per fortuna, non sarete accompagnati dalla fretta. Procederete con calma, gustandovi ogni momento della giornata. La conoscenza reciproca vi entusiasmerà sotto ogni aspetto.

Vergine (4° posto): avrete il destino nelle vostre mani. Davanti a voi, si presenteranno tante nuove possibilità. Non escluderete niente a priori perché prima vorrete essere certi degli intenti da portare avanti. Al primo posto, sicuramente, ci sarà il lavoro. La costanza professionale vi consentirà di lasciare il segno. Vi distinguerete dai colleghi per carattere, senso di sacrificio e ambizione. In amore, al contrario, apparirete molto più dolci. Il romanticismo del partner vi trascinerà in un dolcissimo vortice tutto da scoprire.

I segni al centro della classifica

Sagittario (5° posto): sarete fondamentali per la famiglia e il partner. I vostri gesti verranno apprezzati da tutti. Sarete considerate persone generose e disposte a tutto pur di difendere ciò che gli sta più a cuore. In effetti, questa descrizione corrisponderà proprio alla verità. Farete fatica a non farvi coinvolgere dai problemi degli altri. Anche parlare con i colleghi di lavoro si rivelerà una sfida non indifferente. Attenzione, però, a non immischiarvi in situazioni potenzialmente spiacevoli. Non sarà bello essere messi in mezzo.

Cancro (6° posto): anche se non sarà una giornata degna di nota, potrete contare sulla presenza dei vostri affetti più cari.

Vi affiderete a loro senza alcuna incertezza. In questo modo, spererete di compensare la mancanza di una salda autostima. Vi sentirete meglio, ma avrete bisogno anche di lavorare su diversi aspetti caratteriali. Eventuali risultati potrebbero aiutarvi a perfezionare la vita lavorativa e quella sentimentale. Sarà un percorso lungo e complesso, ma decisamente soddisfacente.

Capricorno (7° posto): i cambiamenti di rotta saranno parte integrante di questa giornata. Sarà inutile provare a dare una direzione uniforme ai diversi movimenti della giornata perché non ci riuscirete. La flessibilità, al contrario, apparirà come un requisito indispensabile. Se sarete disposti ad adattarvi, potreste ricevere delle belle persone, anche da persone che ritenevate ben lontane dalla vostra vita.

Avrete poco tempo per gli amici, ma proverete a valorizzare ogni singolo momento con loro.

Scorpione (8° posto): non vorrete dedicarvi più all'amore. Incentrerete questa giornata solo su voi stessi. Vi metterete al primo posto per regalarvi momenti rilassanti e stimolanti. Non si tratterà di egoismo perché il vostro unico desiderio sarà quello di migliorare il rapporto con voi stessi. Ovviamente, non verrete lasciati soli. Gli amici più cari saranno sempre pronti a intervenire in vostro favore. Anche la famiglia, seppur leggermente contrariata, non si tirerà indietro per via del profondo affetto.

Previsioni astrologiche del 18 marzo: i segni in fondo alla classifica

Ariete (9° posto): vi opporrete a regole che, per tutto, rappresentano la normalità.

Vorrete essere liberi e privi di qualunque condizionamento. L'intento potrebbe essere lodevole, ma sceglierete il modo sbagliato per raggiungerlo. Adotterete un atteggiamento ribelle, poco flessibile e decisamente in contrasto con la vostra personalità. Le persone care faranno fatica a riconoscervi e i colleghi di lavoro non troveranno più, in voi, un alleato prezioso. Potrebbe essere il caso di non procedere troppo oltre.

Leone (10° posto): sarà il rapporto di coppia a rendere difficile questa giornata. La relazione con il partner, infatti, si presenterà quasi ingestibile. Ogni argomento darà spazio a discussioni inaspettate e infuocate. Il desiderio di avere ragione potrebbe sopraffare le affermazioni di ciascuno di voi.

Le previsioni astrologiche consigliano di lottare per l'armonia spirituale e non per la supremazia. Il lavoro, inoltre, vi darà molte preoccupazioni. La paura di sbagliare si insinuerà prepotentemente in voi.

Pesci (11° posto): siete sempre stati dotati di una grandissima fantasia. In questa giornata, però, la vostra creatività avrà la peggio. Non riuscirete a sviluppare idee utili ai progetti che state portando avanti. Avrete poche proposte da presentare sul capo di lavoro e mancherete di spirito di iniziativa. Non ci sarà motivo di allarmarsi. Dovrete solo attendere, con pazienza, che le stelle illuminino nuovamente la vostra strada. Nel frattempo, potrete trovare conforto tra le braccia del partner e della famiglia.

Gemelli (12° posto): apparirete un po' arroganti. Non riuscirete a controllare il desiderio di mettere alla prova gli altri. Sarete bruschi nelle risposte, soprattutto davanti ad argomenti importanti e che vi stanno molto a cuore. Il partner non rimarrà in disparte davanti a questo atteggiamento. Di batterà in prima persona per cercare di far tornare le cose alla normalità. Gli chiederete un po' di tempo perché il recente nervosismo ha avuto un peso non indifferente sul vostro stato interiore. In ogni caso, potrebbe non essere cos' magnanimo.