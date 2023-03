È partito ufficialmente il mese di marzo. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo di giovedì 2 marzo 2023 con le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata - a causa della Luna dissonante - è meglio tenersi lontani da eventuali tensioni, c'è uno stato di maggiore stanchezza nelle coppie. Nel lavoro novità per quanto riguarda i nuovi contatti, Oroscopo importante.

Toro: per i sentimenti la situazione astrologica è coinvolgente, Giove sarà presto nel segno.

Nel lavoro è probabile qualche spesa in più del previsto.

Gemelli: a livello sentimentale alcune relazioni potranno essere riviste in questa fase, concentratevi al meglio per risolvere tutto. Nel lavoro meglio non stancarsi troppo in questo particolare periodo dell'anno.

Cancro: in amore la Luna nel segno regala delle nuove emozioni, sarà possibile ritrovare un buon equilibrio. A livello lavorativo situazione generale favorevole, ci sono da affrontare ora discorsi importanti.

Leone: per i sentimenti è un momento migliore visto che Venere è favorevole. Se ci sono delle questioni da mettere a posto agite adesso. Nel lavoro iniziate a pensare a grandi progetti, potrete concludere qualcosa di importante.

Vergine: in amore la Luna è interessante che invita a non creare polemiche, è meglio aspettare qualche giorno prima di fare qualche scelta. Nel lavoro dubbi che non mancheranno nel pomeriggio, ci sono diverse perplessità.

La seconda metà dei segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti il cielo è particolare, attenzione alla Luna in opposizione.

Alcune discussioni in una coppia non mancheranno. Nel lavoro meglio non trascurare alcune questioni importanti, Giove in opposizione invita alla prudenza.

Scorpione: a livello sentimentale le scelte che farete ora dovranno essere applicate in questi giorni evitando soprattutto ansie e tensioni. Nel lavoro sono favoriti tutti coloro che desiderano rilanciare un progetto.

Sagittario: in amore potrete andare incontro ad alcune difficoltà, ci vorrebbe maggiore fiducia in voi stessi in questa fase. Nel lavoro non è la giornata migliore per fare scelte azzardate.

Capricorno: in amore è una giornata particolare, dovrete fare attenzione alla Luna in opposizione. Le sensazioni che vivrete saranno comunque importanti. Nel lavoro i nuovi progetti saranno importanti, ma è meglio non fare passi falsi adesso.

Acquario: per i sentimenti la situazione astrologica si fa importante anche per gli incontri, attenzione solo a qualcuno che potrebbe creare dei problemi. Nel lavoro siete in attesa di un cambiamento, se ci sono questioni importanti da affrontare fatelo ora.

Pesci: in amore i single del segno si sentono pronti a nuove storie e alcuni riusciranno effettivamente a vivere delle passioni particolari. Nel lavoro ci sarà un problema da risolvere, ma Saturno nel segno porta nuove occasioni.