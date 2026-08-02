Con la Luna in Ariete in Trigono al Sole, l'oroscopo del 4 agosto si presenta ricco di sfumature. Le energie astrali favoriscono chi saprà affrontare ogni situazione con spirito positivo e fiducia nelle proprie capacità, quindi il segno del Leone, che si gode il primo posto in classifica. Per molti segni si aprono interessanti occasioni per risolvere questioni rimaste in sospeso, rafforzare i rapporti affettivi o programmare i prossimi passi con maggiore serenità. Non mancheranno, però, piccoli ostacoli e momenti di stanchezza che inviteranno a rallentare i ritmi e a non pretendere troppo da sé stessi.

La parola d'ordine della giornata sarà equilibrio.

Classifica e oroscopo giorno 4 agosto 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Leone. Guardate al futuro con entusiasmo e continuate a credere nei vostri sogni, perché la determinazione di oggi sarà il successo di domani. Il Sole continua a sostenervi, regalandovi lucidità, intuito e una buona dose di fortuna. Sarete un punto di riferimento per chi vi circonda e qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o un aiuto su una questione delicata. Le tensioni che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi inizieranno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a una maggiore tranquillità. Anche in amore il cielo promette emozioni piacevoli, mentre sul piano fisico sarà opportuno evitare sforzi eccessivi, concedendovi qualche momento di riposo.

2️⃣- Bilancia. Concedetevi il diritto di rallentare quando serve, senza dimenticare che la vostra forza nasce anche dall'equilibrio. L'amore sarà il vero protagonista della giornata. Le coppie avranno voglia di progettare il futuro e di rafforzare la complicità, mentre chi è single potrebbe vivere incontri interessanti. Alcuni impegni o appuntamenti richiederanno puntualità e precisione, quindi organizzatevi con attenzione. Evitate di rimandare ciò che potete concludere adesso: anticipare i tempi vi permetterà di affrontare le prossime settimane con maggiore serenità e un piccolo vantaggio sugli altri.

3️⃣- Scorpione. Accogliete i cambiamenti con fiducia, perché spesso sono proprio loro ad aprire le porte alle occasioni più sorprendenti.

Si prospetta una giornata favorevole sia negli affetti sia nella gestione della casa e della famiglia. Se state lavorando anche in questo periodo, inizierete finalmente a intravedere il momento in cui potrete concedervi un meritato riposo. Dopo qualche incomprensione, il clima domestico tornerà più disteso e sarà più semplice ritrovare armonia con le persone care. Non mancheranno occasioni per vivere emozioni sincere e trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

4️⃣- Pesci. Non abbiate paura di ricominciare, perché ogni nuovo inizio può diventare la svolta che stavate aspettando. Il cielo vi sostiene e rende questo martedì particolarmente costruttivo. Ritroverete fiducia nei vostri mezzi e avrete l'impressione che molte situazioni inizino finalmente a muoversi nella direzione desiderata.

Le prossime settimane promettono sviluppi interessanti e novità che potrebbero cambiare alcune prospettive. Favoriti anche i cambiamenti di look, il divertimento e gli spostamenti. Una notizia attesa da tempo potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

5️⃣- Gemelli. Imparate a riconoscere il vostro valore senza aspettare che siano gli altri a confermarvelo ogni giorno. Pur non essendo il momento ideale per allargare la cerchia delle amicizie, sarà importante mantenere un atteggiamento disponibile e cordiale. Potreste avvertire un forte desiderio di evasione e fantasticare su una partenza improvvisa. Nel frattempo, una persona della famiglia avrà bisogno del vostro ascolto e della vostra comprensione.

Affrontare con sincerità alcune questioni permetterà di chiarire situazioni rimaste in sospeso.

6️⃣- Cancro. Ogni obiettivo importante richiede costanza, quindi continuate a seminare anche quando i risultati sembrano lontani. La serenità torna lentamente a farsi spazio nella vostra quotidianità dopo un periodo piuttosto intenso. Agosto è iniziato con parecchi cambiamenti, ma le prossime settimane porteranno anche soddisfazioni e momenti di autentica leggerezza. L'amore, le amicizie e il calore delle persone care vi aiuteranno ad allontanare le preoccupazioni accumulate negli ultimi mesi. Chi è in attesa di una risposta o di una novità potrebbe iniziare a vedere i primi segnali positivi. Se state pensando a un piccolo cambiamento d'immagine, confrontatevi con chi saprà consigliarvi al meglio.

7️⃣- Acquario. Credete di più nelle vostre capacità perché ogni passo avanti, anche il più piccolo, vi avvicina ai risultati che desiderate. La giornata si preannuncia dinamica e ricca di impegni. Avete l'abitudine di farvi carico di ogni responsabilità, ma sarebbe opportuno delegare qualcosa e concedervi un po' di respiro. Non siete obbligati a risolvere tutto da soli. In amore le coppie vivranno un clima sereno e collaborativo, mentre chi ha chiuso da poco una relazione inizierà gradualmente a guardare avanti con maggiore fiducia e ottimismo.

8️⃣- Capricorno. Non lasciate che una giornata difficile cancelli tutto ciò che avete costruito con impegno e determinazione. Sarà consigliabile evitare situazioni rischiose o spostamenti non strettamente necessari.

Muoversi con prudenza vi aiuterà a prevenire contrattempi e inutili complicazioni. Se trascorrerete parte della giornata in tranquillità, riuscirete a recuperare energie preziose. Nel frattempo potrete iniziare a organizzare una vacanza o pianificare un evento che presto vi darà un motivo per festeggiare e guardare con entusiasmo al futuro.

9️⃣- Ariete. Le sfide non arrivano per fermarvi ma per mostrarvi quanto siete diventati più forti rispetto al passato. L'umore potrebbe essere altalenante e qualche programma rischierà di subire ritardi o modifiche. Non sarà il momento ideale per avviare nuovi progetti o prendere decisioni importanti. Le preoccupazioni accumulate negli ultimi giorni potrebbero farsi sentire con maggiore intensità, ma non lasciatevi sopraffare.

Cercate di rallentare i ritmi e dedicate del tempo a un buon libro o a un'attività rilassante: ritroverete lucidità e una prospettiva più equilibrata.

1️⃣0️⃣- Toro. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra zona di comfort perché è proprio lì che vi aspettano le opportunità migliori. La tensione potrebbe affiorare facilmente, soprattutto durante la mattinata. Gli impegni sembreranno moltiplicarsi e il poco tempo libero rischierà di aumentare il nervosismo. Concentratevi sulle priorità senza lasciarvi distrarre e affrontate un compito alla volta. Con un po' di organizzazione riuscirete a liberarvi delle incombenze prima di sera, ritagliandovi finalmente qualche momento da dedicare alle vostre passioni.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Smettete di confrontarvi con gli altri e concentratevi sul vostro percorso, perché il vostro tempo arriverà. Il settore sentimentale richiederà qualche riflessione. Se qualcosa vi lascia perplessi nel rapporto di coppia, affrontate il dialogo con sincerità ma senza alimentare polemiche. La comunicazione potrebbe risultare meno efficace del solito e per questo sarà importante scegliere bene le parole. Anche sul piano fisico potreste sentirvi più stanchi o affaticati. Concedetevi il giusto riposo e non pretendete troppo da voi stessi: presto ritroverete energia e motivazione.

1️⃣2️⃣- Vergine. Se qualcosa non è andato come speravate, trasformate quella delusione in esperienza e ripartite con ancora più convinzione.

La giornata potrebbe presentare qualche ostacolo sul piano economico, lavorativo o finanziario, influenzando inevitabilmente il vostro umore. Sarete un disastro anche a livello sentimentale. Non lo sapete nemmeno voi cosa volete! Non alimentate fraintendimenti ed evitate giochini infantili con il partner o la persona che vi piace: meglio essere coerenti e onesti. Alcune situazioni vi sembreranno confuse o persino assurde, come se steste osservando gli eventi da una prospettiva distante. Non permettete però allo scoraggiamento di prendere il sopravvento. Anche se il morale non sarà alle stelle, reagire con coraggio e determinazione farà la differenza. Dentro di voi avete tutta la forza necessaria per superare questo momento e tornare presto a brillare.

Situazione astrologica del giorno

Il cielo del 4 agosto 2026 è animato dalla Luna in Ariete, che in trigono al Sole in Leone alimenta entusiasmo, coraggio e desiderio di agire. Questo aspetto favorisce la fiducia nelle proprie capacità, rende più spontanee le relazioni e aiuta a trasformare le idee in azioni concrete. È una giornata ideale per prendere iniziative, recuperare energia e affrontare con determinazione le sfide, lasciando spazio a ottimismo e creatività.