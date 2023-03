L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 marzo 2023. In analisi la giornata di giovedì, messa in relazione con i simboli dello zodiaco compresi nella prima sestina. Il cielo astrale del periodo mostra l'interessante congiunzione tra Venere e Giove nel settore dell'Ariete. Per quest'ultimo si prospetta un giorno denso di situazioni importanti con l'euforia che potrebbe toccare vertici inaspettati.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 2 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Pronti a gongolare? In arrivo tanta euforia e felicità a gogo. Nella relazione non mancherà una forte componente di ardore nonché di una rinnovata capacità di immettere la fantasia nel segreto della coppia. Sappiate farne tesoro, in primis per rinsaldare felicemente il rapporto e poi anche per godere appieno dell'amore del partner. Venere, in congiunzione a Giove, porterà novità ed energie da utilizzare al meglio. Saprete sicuramente farvi valere in ogni ambito, specie in quelli in cui troppe volte vi siete dovuti piegati al volere altrui. Nel lavoro, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti meritati.

Toro: ★★★★. Vivrete una giornata gioiosa in compagnia della vostra dolce metà. L’organizzazione di un prossimo viaggio da fare insieme all'amore della vostra vita vi renderà euforici, consentendovi di manifestare ogni vostro desiderio, senza alcuna reticenza. Il vostro partner sarà fiero di voi. Con il passare delle ore sentirete crescere in voi uno strano senso di piacere e di leggerezza.

Potreste ricevere una telefonata che cambierà in meglio le sorti della serata, a voi oppure a chi avete accanto. Nel lavoro, sarà bene non approfittare troppo della spinta delle stelle: potrebbero provocare nervosismo e impazienza, anche se alla fine sapranno mettere le cose giuste al posto giusto, dando modo di raggiungere i risultati sperati.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 2 marzo rivela un giovedì sottotono. Anche se a volte vi sembra che nessuno vi ascolti, non dovete smettere di parlare e di comunicare con il mondo esterno, ad iniziare dal partner. Già da oggi oscillerete tra la voglia di confidarvi e quella di ritirarvi, in base alla posizione della Luna: più accogliente inizialmente, più diffidente dopo. Non è certo obbligatorio che continuiate a frequentare una persona che non vi interessa, se single: in questo momento le stelle vi renderanno un tantino nervosi, incapaci di prendere delle decisioni nette, forse per paura di ferire. Nel lavoro, non inquietatevi se gli eventi vi obbligheranno a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo: sfruttate qualsiasi occasione per studiare a fondo ciò che interessa.

Oroscopo e stelle del 2 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo in programma. Grazie alla presenza della Luna, ancora fino al prossimo venerdì in presenza nel vostro settore, diverse coppie potrebbero ritrovare l'amore e la passione che avevano perso. Questo sarà il momento perfetto per mettere in pratica le vostre idee romantiche o per riavvicinarsi al proprio partner. La buona energia è sempre preventivata molto alta, perciò riuscirete a unire al dinamismo anche un po' di intuito. La passione e la forza di volontà potrebbero portare a nuovi e interessanti unioni. Ci saranno alcuni ostacoli da superare, ma l'amore farà la sua parte. Nel lavoro, qualche nuova idea favorirà l'occasione giusta per portare a compimento un progetto del passato: perché adesso è arrivato il momento di raccoglierne i frutti.

Leone: ★★★★ La Luna vi renderà più premurosi del solito nei confronti della persona che amate. Questa infatti sarà la giornata giusta per dimostrare di essere una partner generoso e disponibile. La serata è pronosticata abbastanza positiva, quindi preparatevi a trascorrerla nella massima serenità possibile. Con il passare delle ore questa sensazione di profondo benessere si accentuerà, permettendo a molte cose o situazioni di volgere al meglio: vi divertirete insieme a chi amate oppure con i vostri amici. Se lavorate alle dipendenze altrui, mostratevi affidabili e responsabili; questo tipo di atteggiamento potrebbe farvi guadagnare punti agli occhi di chi comanda.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 2 marzo, prevede una giornata piuttosto tranquilla.

Sarete in grado di mantenere un equilibrio tra le vostre emozioni e le vostre responsabilità. Nella coppia cercate di prendere in considerazione anche le esigenze dei vostri cari, perché questo vi darà l'opportunità di mantenere l'armonia nel rapporto, in qualsiasi tipo di relazione. Molto presto vi sentirete particolarmente attivi e stimolati, però è necessario che iniziaste a indirizzare tutta questa buona voglia di fare verso ciò che vi sta più a cuore. Nel lavoro, avete bisogno dell'apporto esterno di qualcuno che metta delle idee a disposizione, magari già operanti e ben collaudate. Inutile inseguire false illusioni o cose di incerta riuscita.

